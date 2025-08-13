Alerta en Italia por naufragio frente a Lampedusa: hay al menos 20 muertos

Momentos de angustia se están viviendo en Italia, tras presentarse un naufragio frente a la isla Lampedusa, donde se encontraban viajeros migrantes.

"Profunda angustia tras el enésimo naufragio frente a Lampedusa, donde Acnur está asistiendo a los sobrevivientes de esta tragedia" Filippo Ungaro, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), publicó la noticia en su cuenta de X, y añadió que, en el siniestro, se hallaron al menos 20 cadáveres y otros más aún están desaparecidos.

Foto: Captura de pantalla X

Los detalles aún no son oficiales. Sin embargo, las versiones preliminares indican que los viajeros habrían sido descubiertos al menos a 20 kilómetros al suroeste de la isla y que, pese a haber sido encontrados, el barco se volcó mucho antes de que pudieran llegar los equipos de rescate.

El diario italiano AdnKronos, informó que esta no es la única tragedia de naufragio en la zona que se presenta y que se cree que, entre las víctimas, hay un bebé recién nacido.

Varios medios italianos han cubierto la noticia, que ha generado múltiples reacciones entre los medios y los afectados.



Dos embarcaciones que se convirtieron en naufragio

Según varios medios italianos, en los últimos cinco días, son dos las embarcaciones que naufragaron. Las dos partían desde Zawaia, en Libia, y se vieron interrumpidas por causas que aún no están determinadas, lo que aumenta la preocupación y las alertas para esclarecer los hechos y avanzar en los rescates.

Matteo Piantedosi, ministro de Interior del Gobierno Meloni, se pronunció en su cuenta de X, y expresó que esta tragedia impulsa una necesidad prioritaria de impedir los viajes por el mar.

Foto: Captura de pantalla X

"La última tragedia ocurrida hoy en el Mediterráneo central, a 14 millas náuticas de Lampedusa, es profundamente triste y nos hace sentir profundas condolencias por las víctimas", escribió el ministro en X.