"Algunos tienen un romanticismo adolescente con una revolución que ya no existe": opositor cubano

El cubano Yunior García contó en BLU Radio cómo hizo para llegar a Madrid, España, luego de que fuera asediado por el régimen, tras liderar las protestas para exigir un cambio político en la isla.

“Después del asedio frente a mi casa, un amigo se prestó para sacarme de la casa en la madrugada. Me refugié en una casa alejada de La Habana hasta que me confirmaron de la embajada de España que me habían aprobado el visado”, dijo en Mañanas BLU.

Según el líder cubano, el régimen ha tratado de silenciar a aquellos que tienen cierta visibilidad. “Por eso decidí salir, para poder hablar, usar mi palabra, que es la única arma que tengo”, añadió.

García explicó que al llegar a España no pidió el asilo porque espera regresar a Cuba cuando esté preparado. La visa que recibió el líder es por un tiempo máximo de 90 días.

El cubano agregó que ahora le resulta mucho más fácil comunicarse que cuando estaba en Cuba, pensando en las manifestaciones. “Estamos tratando de reorganizarnos. (…) Tenemos que ser más discretos, cuidar nuestros pasos y no darles oportunidad al régimen de que cometan abusos”, manifestó.

García, finalmente, lamentó que autoridades en otros países no cuestionen al régimen cubano y sigan con una visión “romántica” de la situación.

“Hay muchas personas con autoridad afuera de Cuba que no se atreven a mencionar la palabra dictadura, no quieren buscarse un problema con un régimen que para muchas personas continúa siendo una especie de fantasía irreal. Tienen un romanticismo casi adolescente con una revolución que ya no existe”, agregó.

Precisamente, sobre las protestas en Cuba, el Gobierno de España abogó para que haya libertad de expresión y de manifestación. Así lo hizo el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.

"Libertad de expresión, libertad de manifestación y devolución de las credenciales a los periodistas de Efe, que están ya todas devueltas menos una", señaló Albares en una comisión del Parlamento español.

