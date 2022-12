Angela Merkel propone endurecer sanciones a Rusia por conflicto en Siria

La canciller alemana, Angela Merkel, propondrá a sus socios de la Unión Europea un endurecimiento de las sanciones contra Rusia por su papel en el conflicto de Siria, afirma hoy el diario "Frankfurter Allgemeine Zeitung".



De acuerdo con la edición dominical de este rotativo, Merkel abordará esta cuestión en el próxima cumbre de líderes del bloque comunitario, que se celebrará el jueves y viernes de la semana entrante.



Se parte de la base de que a la canciller le resultará difícil lograr un respaldo a esa iniciativa, tanto por los recelos internos de sus socios de coalición socialdemócratas -partido de su ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier- como por la previsible falta de consenso en el seno de la UE.



Sin embargo, apunta ese medio, Merkel se propone intentarlo y cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Barack Obama, dispuesto a su vez a una "enérgica reacción" frente a Rusia si consigue el apoyo de la UE en esa cuestión.



En el bloque comunitario hubo ya un pronunciamiento de rechazo del ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, quien en declaraciones que publicará mañana el diario berlinés "Tagesspiegel" asevera que unas sanciones no contribuirán a resolver el conflicto y menos aún al objetivo de lograr un alto el fuego consistente.



Por parte del Partido Socialdemócrata alemán (SPD), su vicepresidente Ralf Stegner advirtió de que, por encima de las críticas al proceder de Moscú, la situación "no mejoraría en absoluto" en caso de dictarse sanciones.



Tanto Asselborn como Stegner coinciden en la opinión de que la comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para lograr un alto el fuego.



Las informaciones acerca de los planes de Merkel siguen al fracaso ayer del intento negociador impulsado por Estados Unidos en Lausana (Suiza) para lograr algún tipo de acuerdo que pusiera fin a la ofensiva gubernamental sobre la castigada ciudad siria de Alepo.



Washington había convocado a esa reunión a los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Catar, Egipto, Irán, Irak, Jordania y Turquía, además de Rusia.



En el aire ha quedado, asimismo, la celebración en Berlín de una cumbre sobre Ucrania en el denominado Formato de Normandía, que debía reunir a Merkel con el presidente ruso, Vladímir Putin, el ucraniano Petró Poroshenko y el francés François Hollande.



La convocatoria de tal cita había sido barajada por Moscú y se habló de que ésta tendría lugar el próximo día 19.



La canciller indicó el viernes su disposición a celebrar esa cumbre "cuando se den las condiciones para ello", aunque sin precisar cuándo podría producirse.



De celebrarse, sería la primera visita de Putin a Alemania desde el estallido de la crisis ucraniana, mientras que Merkel no ha estado tampoco en Rusia desde la anexión de la península ucraniana de Crimea por Moscú, motivo de las sanciones de la UE contra Rusia.



La organización de esta cumbre sobre Ucrania había empezado a tambalearse ya el jueves en medio de las fricciones diplomáticas entre Hollande y Putin.



El presidente ruso pospuso el pasado martes "sine die" una visita a París prevista para antes de la celebración de esa cumbre en Berlín, después de que el líder francés advertiera de que solo lo recibiría si era para discutir del conflicto en Siria.