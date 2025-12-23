Nuevos archivos del caso Epstein incluyen mensajes asociados al príncipe Andrés

Un correo electrónico incluido en el más reciente paquete de documentos del archivo Epstein, divulgado este martes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha vuelto a poner el foco sobre los vínculos del caso con la realeza británica. El mensaje, enviado desde una cuenta asociada al castillo de Balmoral, residencia de verano de la monarquía,, solicitaba a Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora del pederasta Jeffrey Epstein, la búsqueda de “amigas inapropiadas”.

De acuerdo con los registros judiciales, el correo fue enviado bajo el alias de “el hombre invisible”, un seudónimo que, según los contactos revelados en los archivos, estaría vinculado a una dirección identificada como “Duque de York”. La BBC señala que dicha referencia correspondería presuntamente a Andrés Mountbatten-Windsor.

Príncipe Andrés pierde su título real Foto: AFP

En el intercambio, el remitente pregunta: “¿Me has encontrado nuevas amigas inapropiadas?”. Maxwell responde en otro mensaje con la frase “nos vemos en un xxx”, mientras que la cuenta relacionada con Balmoral continúa haciendo alusiones a “chicas” en otros correos electrónicos incluidos en la documentación.

El nuevo lote de archivos también contiene una carta de 22 páginas enviada por la división criminal del Departamento de Justicia estadounidense a las autoridades del Reino Unido, en la que se solicita una entrevista voluntaria con un individuo identificado como “el testigo PA”, en lo que aparenta ser una referencia directa al príncipe Andrés.



A raíz de los vínculos entre Epstein, Maxwell y Andrés Mountbatten-Windsor, su hermano, el rey Carlos III, decidió a finales de octubre retirarle todos los títulos reales, incluidos los de príncipe y duque de York.

Esta nueva tanda de documentos fue publicada por el Departamento de Justicia como parte de un proceso de desclasificación iniciado el pasado viernes, amparado en una ley aprobada por el Congreso en noviembre, que ordena la divulgación masiva de archivos relacionados con el caso Epstein.