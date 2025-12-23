En vivo
Nuevos archivos del caso Epstein incluyen mensajes asociados al príncipe Andrés

El nuevo lote de archivos también contiene una carta de 22 páginas enviada por la división criminal del Departamento de Justicia estadounidense a las autoridades del Reino Unido.

Príncipe Andrés - Jeffrey Epstein.j
Príncipe Andrés - Jeffrey Epstein // Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

