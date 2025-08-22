Arrestan por sospecha de asesinato a padres que reportaron el secuestro de su bebé

Los padres de un bebé de siete meses fueron arrestados este viernes en California, señalados como sospechosos de haber causado su muerte, luego de que la madre denunciara un aparente secuestro que originó una intensa búsqueda durante más de una semana.

Las autoridades del condado de San Bernardino, vecino de Los Ángeles, confirmaron la captura de Jake Haro y Rebecca Haro en relación con la desaparición del pequeño Emmanuel Haro. Pese a la detención, el menor aún no ha sido localizado y las autoridades reconocen que las posibilidades de hallarlo con vida son mínimas.

El caso se remonta al 14 de agosto, cuando la madre aseguró a la Policía que había sido atacada en el estacionamiento de un centro comercial y que el bebé había sido raptado mientras ella permanecía inconsciente tras recibir un golpe. De inmediato se emitió una alerta para dar con el paradero del menor.

No obstante, conforme avanzaron las pesquisas, los investigadores detectaron contradicciones en la versión de la madre, lo que llevó a centrar las sospechas en los padres, según explicó la Oficina del Alguacil de San Bernardino.

Incluso, días después de la denuncia, la mujer apareció en una entrevista televisiva solicitando la colaboración de la ciudadanía para encontrar a su hijo.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Los Angeles Times, Jake Haro ya había sido condenado en junio de 2023 por crueldad infantil en un caso que involucró a otra menor. Al momento de su captura, se encontraba bajo libertad condicional.