Menor de edad murió en medio de una riña en el oriente de Cali: esto sucedió

Menor de 14 años fue asesinada con arma cortopunzante en medio de una riña ocurrida la madrugada del domingo 18 de agosto, en el barrio Manuel Beltrán, en el oriente de la Cali

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Cali, el hecho ocurrió hacia las 5:00 de la mañana, luego de una fiesta de cumpleaños

Según las autoridades, varios ciudadanos que habían estado en el Festival Petronio Álvarez se desplazaron hacia distintos barrios de la ciudad, entre ellos el distrito de Aguablanca, donde se encontraba la menor.

Durante la celebración, se desató una riña entre asistentes, que terminó con la muerte de la adolescente de 14 años por una herida con arma blanca.

AFP

En el mismo hecho resultó gravemente herido un hombre de 38 años, quien recibió un disparo con arma de fuego y falleció posteriormente en un centro médico.

“Infortunadamente, a las cinco de la mañana, después de una fiesta, se genera una riña donde fallece una menor por una herida con arma cortopunzante. También resulta lesionado un ciudadano de 38 años que más tarde muere en el hospital producto de un disparo”, confirmó la Policía.

Publicidad

La institución informó que, pese a que durante el festival se desplegaron más de 500 uniformados en labores de prevención y vigilancia, y no se reportaron incidentes dentro del evento, los desplazamientos posteriores a barrios periféricos derivaron en situaciones violentas como esta.

Alcaldía de Cali

En respuesta al doble homicidio, Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia la ha designado un cuerpo élite de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

La comunidad del barrio Manuel Beltrán, consternada, exige justicia y mayor presencia institucional

