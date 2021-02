Así es "el peor apartamento" de Nueva York: cuesta 1.650 dólares mensuales y no tiene baño

Aparentemente alquilar el apartamento cuesta 1.650 dólares mensuales, pero no tiene baño ni cocina: los usuarios estadounidenses de TikTok están como locos con este lugar de Nueva York catalogado como "el peor de la historia".

Su dirección exacta es un misterio, y no aparece en los sitios de búsquedas inmobiliarias, pero eso no ha impedido que un video de este estudio registre 21 millones de vistas desde que el agente inmobiliario Cameron Knowles lo publicó la semana pasada en su cuenta de TikTok New York City Realtor.

El video con la leyenda "¡¡¡El peor apartamento de Nueva York en la historia!!!" muestra una única habitación sin baño, sin cocina, sin congelador, solo con una heladera minúscula y un armario.

Knowlton, que trabaja para la inmobiliaria Compass, dijo a la AFP que el apartamento está en el West Village, pero no quiso dar la dirección exacta.

Antes de que preguntes, sí, este es un apartamento real. Esto es lo que 1.650 dólares pueden conseguirte en el barrio más codiciado de Nueva York explica Knowlton en el video.

Luego muestra una ducha y un baño en el pasillo, en habitaciones separadas, que "son compartidos por todo el edificio".

Se precisa una llave para entrar a ambos "por razones de seguridad", dice Knowlton. El baño "está bastante limpio", pero no tiene un lavamanos explica.

Publicidad



"Eso no es un apartamento. Es un compartimento", escribió el usuario de TikTok Reanie en uno de los 41.000 comentarios que atrajo el video.

Otro usuario dijo que puedes alquilar una casa de 175 m2 en Texas por la mitad del precio.

Para la usuaria de TikTok Violette el apartamento es demasiado real.

"Así era literalmente mi primer apartamento en Nueva York (...) Era el infierno", comentó.

El año pasado, el Deutsche Bank calificó a Nueva York como la tercera ciudad más cara del mundo para alquilar, detrás de Hong Kong y San Francisco .

El alquiler mensual promedio en Manhattan en octubre de 2020 fue de 3.790 dólares, según el sitio web Rent Cafe, con un tamaño promedio de apartamentos de 65 m2.

Publicidad

El alquiler promedio en el West Village es de 4.392 dólares por mes.

"He visto algunos divertidos donde el baño está en la cocina, o hay una ducha en el living, pero este es el peor que he visto", dijo Knowlton a la AFP.

La pandemia de coronavirus ha provocado un descenso de los precios de alquileres de 11% en Nueva York, según Rent Cafe.

Knowlton cree que el apartamento se alquilará rápido.

"Antes de la pandemia este edificio estaba lleno. Es uno de los barrios más codiciados del mundo, así que la gente lo alquila", dijo.