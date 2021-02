Joven recibió su primer sueldo y entristeció al ver el pago que le llegó

Todo sucedió en Chicago, Estados Unidos , cuando un joven llamado Jojo se encontraba al interior del carro de su padre junto a otro acompañante, allí él recibe su pago, lo lee y se da cuenta sorpresivamente que de todo el monto de dinero que ganó por su trabajo, solo recibió una parte.

Su cara de sorpresa no pasó desapercibida ante la cámara, pues Jojo, de 18 años, no sabía que del dinero que ganó le eran descontados los pagos de impuestos . Ante esto, su padre le preguntó por la expresión de tristeza que reflejaba, mientras su otro acompañante le expresa: “nos quitan los impuestos . Bienvenido al mundo laboral”.

No obstante, para el joven fue un momento decepcionante porque no lograba entender qué pasaba con su pago “si gané todo ese dinero con mi trabajo , ¿por qué no puedo recibirlo todo?”, se preguntaba Jojo.

Minutos después y tras la explicación de sus familiares, Jojo se ve un poco más tranquilo, pero en su rostro sigue siendo evidente la decepción que tuvo con su primer sueldo.