Así será el proceso de diseño de la nueva Constitución de Chile

Chile se prepara para lo que será una nueva Constitución. Ya empezaron las primeras reuniones de los llamados constituyentes para este proceso que puede tardar hasta un año. La nueva carta política de los chilenos reemplazara a la que rige desde 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Sala de Prensa BLU consultó a la periodista chilena Natasha Kennard, quien explicó un poco más sobre el diseño de la nueva Constitución.

“El domingo pasado hubo la primera reunión entre los 155 constituyentes. El lunes tenían que sesionar y no se pudo porque no había medidas sanitarias en el lugar de encuentro y no había implementos tecnológicos, por eso se tuvo que suspender”, informó Kennard.

La periodista también señaló que la culpa de estas dificultades es del Gobierno, pues está a cargo de la instalación y de garantizar las respectivas medidas.

Natasha Kennard también contó que para la aprobación de los artículos de la nueva Constitución se debe tener la aprobación de al menos dos tercios del quórum, y para vetarlos basta con un tercio.

“Expertos dicen que va a ser fácil lograr consenso en las listas de centro izquierda. Para la derecha y los más conservadores será más difícil aprobar un artículo”, dijo la periodista.

La comunicadora destacó, sin embargo, que “el periodo de reglamentación va a durar de dos a tres meses y ahí va a comenzar la redacción de los artículos como tal”.