Así sería la borrachera: mujer pasada de tragos pidió un Uber a Ucrania para ayudar en la guerra

Leoni Fildes, una mujer de 34 años que vive en Inglaterra narró al diario Manchester Evening News que después de consumir “demasiadas ginebras dobles rosadas y tragos de Sambuca” en medio de la celebración de cumpleaños de un amigo, pidió un Uber con destino Ucrania , para “ayudar” al país en plena guerra contra Rusia.

En el festejo de cumpleaños surgió como tema de conversación la guerra en Ucrania a lo que Leoni recordó que su novio se encontraba en el ejército dijo “si él va, me voy con él”.

No conforme con el viaje normal, la mujer ordenó que el Uber fuera XL (el más costoso) para viajar mucho más cómoda en su trayecto desde Salford hasta Ucrania.

Leoni se salvó de pagar el viaje de más de 1700 millas por no contar con “fondos suficientes” pese a que la aplicación intentó aceptar el pago unas nueve veces.

"Al día siguiente no recordaba haberlo hecho. Estaba como 'Dios mío'. Me desperté con mi banco llamándome, pensando que mi tarjeta había sido utilizada de manera fraudulenta. Estoy contenta de no tener fondos suficientes”.

