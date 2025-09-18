En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Atención: terremoto en las costas de Rusia, ¿hay alerta de tsunami en Colombia?

Atención: terremoto en las costas de Rusia, ¿hay alerta de tsunami en Colombia?

El SGC realizó un primer informe luego del fuerte sismo que se registró.

Terremoto Kamchatka, península de Rusia.
Terremoto Kamchatka, península de Rusia.
X: @sgcol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Un sismo de magnitud 7,8 se registró frente a las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), pocos días después de otro fuerte sismo en la misma zona.

El temblor ocurrió a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros, lo que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas.

¿Hay riesgo para Colombia?

Sin embargo, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) envió un parte de tranquilidad a la población al confirmar que no existe ningún riesgo de tsunami para el país luego de este duro sismo.

"De acuerdo con la @Dimarcolombia, No existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico de Colombia tras #sismo de magnitud 7.8 a 141 km", informó la UNGRD en sus redes sociales.

