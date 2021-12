Banco Nubank empieza a cotizar en Wall Street a USD 9 la acción

El banco en línea brasileño Nubank empieza a cotizar este jueves en la Bolsa de Nueva York con un precio de salida de 9 dólares por acción, lo que le otorga un valor de 41.500 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los grandes bancos latinoamericanos.

Nubank tiene previsto vender unos 289,2 millones de acciones, anunció la entidad en un comunicado.

En el parqué neoyorquino cotizará con la referencia "NU" y en la Bolsa de Sao Paulo con el símbolo NUBR33.

Su precio de salida a la bolsa neoyorquina ha sido revisado a la baja frente a los 10-11 dólares que se barajaban inicialmente.

El precio de salida fue decidido por Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. y el Nu Invest Corretora de Valores S.A.

Nu Holdings, convertido en dueño de uno de los mayores "neobancos" del mundo junto al británico Revolut, superaría al tradicional brasileño Itaú Unibanco, el más grande del país en el sector privado, en capitalización bursátil.

El banco digital, fundado en 2013 por el colombiano David Vélez , el estadounidense Edward Wible y la brasileña Cristina Junqueira, nació con el propósito de eliminar la burocracia y las altas comisiones, con la agilidad del smartphone y una mayor transparencia.

Está enfocado en servicios de pago con tarjetas de crédito sin costos asociados.

Con 48 millones de clientes en Brasil, además de Colombia y México, todavía tiene amplio espacio para crecer. Solo en su país de origen, unos 182 millones, de los 213 millones de brasileños, acceden a servicios bancarios, según datos oficiales.

Desde marzo de 2020, se sumaron 17 millones de nuevos clientes, especialmente para recibir ayudas gubernamentales. En ese periodo de pandemia , Nubank casi duplicó sus clientes locales, a 41 millones.

Nubank atrajo en junio una inversión de 500 millones de dólares del fondo Berkshire Hathaway de Warren Buffet, reconocido por sus inversiones triunfadoras. Su respaldo se sumó al de fondos renombrados como Sequoia (inversor de Airbnb) y el chino Tencent.

La bolsa de Nueva York abrió a la baja el jueves luego de tres cierres consecutivos al alza, en un mercado que espera la reunión de la Reserva Federal la semana próxima.

