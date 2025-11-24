En vivo
Mundo  / Bebé de dos años perdió la vida tras ataque de su mascota: investigan a sus padres

Bebé de dos años perdió la vida tras ataque de su mascota: investigan a sus padres

Las investigaciones confirmaron que la menor ya había sido herida por la pitbull, dejándole graves heridas, incluida una oreja izquierda parcialmente desprendida.

