Bebé de un año falleció tras caer ocho pisos por el hueco de un ascensor

Conmoción se vive en el barrio porteño de Flores, Buenos Aires (Argentina), tras la muerte de un bebé de un año y cuatro meses que cayó por el hueco de un ascensor desde el octavo piso de un edificio ubicado sobre la avenida Avellaneda. El trágico episodio ocurrió el martes 18 de noviembre, mientras el menor se encontraba jugando junto a su hermano mayor.

De acuerdo con la información preliminar, la caída se produjo en un edificio de diez pisos y un subsuelo, donde los bomberos del Heroico Cuerpo fueron los primeros en responder al llamado de emergencia. Al llegar, encontraron al pequeño con graves heridas en el fondo del hueco del ascensor e iniciaron maniobras de reanimación.

Minutos después, personal del SAME tomó el relevo y continuó con los esfuerzos por estabilizar al niño, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Teodoro Álvarez. A pesar de la atención recibida y de las maniobras de RCP realizadas tanto en el lugar como en el centro médico, el menor falleció debido a un paro cardíaco y múltiples traumatismos.

Antes de la llegada de los servicios oficiales, miembros de Hejaulutz, la unidad de emergencia de la colectividad judía que opera en la zona, habían brindado las primeras asistencias.



Las circunstancias que llevaron al trágico desenlace aún están bajo investigación. Una de las hipótesis iniciales indica que otro niño habría abierto la puerta del ascensor, lo que permitió que el bebé cayera al vacío. Sin embargo, las autoridades no descartan una posible falla en el mecanismo de la puerta, lo que habría facilitado que los menores la manipularan.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 12, que ordenó la intervención de la Unidad Criminalística Móvil para realizar peritajes, inspecciones en el edificio y la toma de declaraciones a testigos.