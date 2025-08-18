“Brutos criminales”: dura respuesta de Estados Unidos a Diosdado Cabello tras tensiones diplomáticas

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela se intensificó tras las acusaciones emitidas por Diosdado Cabello, la segunda figura más influyente del régimen venezolano.

Cabello señaló directamente a John McNamara, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, de estar "conspirando contra el presidente Gustavo Petro y contra Venezuela".

Estas denuncias, que incluso aludieron a la supuesta desactivación de centros explosivos vinculados a la oposición venezolana apoyada por Washington, no tardaron en provocar una dura respuesta desde el Departamento de Estado estadounidense.

En la mañana de este lunes, 18 de agosto, Christopher Landau, subsecretario de Estado, lanzó un mensaje a Cabello a través de sus redes sociales, donde acusó a la cúpula venezolana, refiriéndose a ellos como una "pandilla de brutos criminales", de haber "destrozado su patria como pocas veces en la historia humana".

“Usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país. Las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el mundo entero el repudio absoluto de su propio pueblo. Ustedes que se creen tan listos no han engañado a nadie", dijo en su cuenta de X.

My answer to Diosdado Cabello, @dcabellor: — Christopher Landau (@DeputySecState) August 18, 2025

Además, agregó: "Son Ustedes los que han acosado y declarado la guerra al gran pueblo de Venezuela. Con razón Usted y su pandilla de matones corren llenitos de angustia mientas yo ando tranquilo: la historia demuestra como terminan los tiranos".