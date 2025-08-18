Publicidad

“Brutos criminales”: dura respuesta de Estados Unidos a Diosdado Cabello tras tensiones diplomáticas

En la mañana de este lunes, 18 de agosto, Christopher Landau, subsecretario de Estado, lanzó un mensaje a Diosdado Cabello a través de sus redes sociales.

Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 18, 2025 11:50 a. m.

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela se intensificó tras las acusaciones emitidas por Diosdado Cabello, la segunda figura más influyente del régimen venezolano.

Cabello señaló directamente a John McNamara, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, de estar "conspirando contra el presidente Gustavo Petro y contra Venezuela".

Estas denuncias, que incluso aludieron a la supuesta desactivación de centros explosivos vinculados a la oposición venezolana apoyada por Washington, no tardaron en provocar una dura respuesta desde el Departamento de Estado estadounidense.

En la mañana de este lunes, 18 de agosto, Christopher Landau, subsecretario de Estado, lanzó un mensaje a Cabello a través de sus redes sociales, donde acusó a la cúpula venezolana, refiriéndose a ellos como una "pandilla de brutos criminales", de haber "destrozado su patria como pocas veces en la historia humana".

“Usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país. Las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el mundo entero el repudio absoluto de su propio pueblo. Ustedes que se creen tan listos no han engañado a nadie", dijo en su cuenta de X.

Además, agregó: "Son Ustedes los que han acosado y declarado la guerra al gran pueblo de Venezuela. Con razón Usted y su pandilla de matones corren llenitos de angustia mientas yo ando tranquilo: la historia demuestra como terminan los tiranos".

