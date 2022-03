Canciller Marta Lucía Ramírez a Rusia: "El mundo no quiere y no aceptará un retorno al pasado"

Colombia abrió este martes la segunda jornada de la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que evalúa una resolución de condena contra Rusia por las actividades militares en Ucrania. Una reunión de emergencia que no tenía lugar desde 1950.

El discurso de este martes lo pronunció la canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien manifestó el rechazo de la invasión rusa e instó a los países a no permanecer indiferentes a este drama, que amenaza la paz y la seguridad internacional. Aseguró que Rusia deberá responder por sus actos.

“Rusia debe responder internacionalmente por las consecuencias humanitarias, económicas, jurídicas y de toda índole, del hecho ilícito internacional en el que ha incurrido. Su ofensiva atenta contra normas internacionales imperativas o de ius cogens, quebrantando el principio de que ningún Estado debe ser objeto de amenazas o uso de la fuerza que atente contra su soberanía, su independencia política o su integridad territorial", dijo la canciller.

La canciller también manifestó su preocupación por el éxodo masivo que está causando el conflicto entre Rusia y Ucrania, que también ha afectado a Latinoamérica y Colombia.

“La acción unilateral e injustificada de Rusia produce en estos momentos un éxodo masivo que conllevará a una nueva crisis migratoria, poniendo en serio riesgo la estabilidad y la paz de Europa y del mundo (...) Son cientos de miles de personas, entre ellos, 293 ciudadanos colombianos, quienes se encuentran hoy, a esta hora, sufriendo la inclemencia del invierno para huir de Ucrania luego de 6 largas noches, abandonando una parte de sus familias y seres queridos, así como sus ahorros y sus proyectos para proteger sus vidas ante el ataque inmisericorde de las fuerzas rusas”, agregó la canciller.

También dijo que Colombia está convencida de que el diálogo y la negociación son el único camino para resolver los conflictos y que cualquier negociación en este caso, debe adelantarse sin amenaza para Ucrania y con el objetivo de lograr el fin de las operaciones rusas.

Marta Lucía Ramírez también enfatizó que la Federación Rusa no pude devolver el tiempo buscando una agenda regresiva, “en la que grandes imperios florecían a costa de imponerse sobre los derechos de los pueblos”. Añadió que el mundo no quiere y no va a aceptar este retorno al pasado.

Ante la Asamblea General extraordinaria de la @ONU_es, la #VicepresidenteYCanciller, @mluciaramirez expresó el rechazo de Colombia a la agresión de la soberanía, integración y derechos del pueblo de Ucrania, por parte de Rusia. pic.twitter.com/obbRtrXC3P — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 1, 2022