El proceso judicial que involucra a Nicolás Maduro en los Estados Unidos ha tomado un giro sumamente extraño y confuso en los últimos días. Según reportes recientes, el abogado Bruce Fein abogado se inscribió formalmente para representar al mandatario venezolano ante la justicia estadounidense sin haber sido contratado ni autorizado por el equipo legal oficial.



La aparición inesperada de Bruce Fein

El pasado 6 de enero, apenas un día después de que se llevara a cabo la primera audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, se registró un movimiento inusual en el registro público del caso, conocido como el docket. Bruce Fein, quien fuera fiscal adjunto durante la administración de Ronald Reagan, compareció ante la Corte y radicó un documento manifestando que actuaría como parte de la defensa de Maduro Moros.

Esta acción quedó debidamente documentada en la línea de tiempo oficial que cualquier ciudadano puede revisar en los registros judiciales.



La reacción de la defensa oficial

La sorpresa fue total para el equipo de defensa verdadero de Nicolás Maduro, liderado por el abogado Pollack, quien estuvo presente con Maduro durante su primera comparecencia. Dos días después de la inscripción de Fein, el abogado Pollack radicó una moción urgente ante el juez Hellerstein para eliminar la autorización o registro de Fein en el caso.

Pollack ha sido enfático al declarar que en ningún momento se comunicaron con Fein ni le dieron autorización alguna para representar al mandatario o para radicar notificaciones de presencia en su nombre. El abogado principal aseguró que no ha dirigido a nadie para actuar en su representación ni ha dado aval para tales movimientos procesales.



Silencio y falta de respuestas

La situación se torna aún más oscura debido a la falta de comunicación por parte de Bruce Fein. El equipo de Pollack ha intentado contactarlo repetidamente a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos para interrogarlo sobre las bases legales de su aparición y el origen de su supuesta autorización, pero Fein no ha respondido a ninguno de los requerimientos.

