Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Mundo  / Caos jurídico en el caso de Maduro: abogado Bruce Fein apareció en su defensa sin autorización

Caos jurídico en el caso de Maduro: abogado Bruce Fein apareció en su defensa sin autorización

Bruce Fein, quien fuera fiscal adjunto durante la administración de Ronald Reagan, compareció ante la Corte y radicó un documento manifestando que actuaría como parte de la defensa de Maduro Moros.

