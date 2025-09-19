China convierte algas en fertilizantes y exporta su modelo ambiental por la Franja y la Ruta

A 24.000 kilómetros de Bogotá, atravesando un océano, en Kunming, China, se está purificando el agua de lagos enteros. Lo hacen en plantas que toman el agua, extraen las algas que la contaminan y la devuelven limpia.

Desde 2018, este sistema ha permitido recolectar 260.000 toneladas secas de algas, que después las transforman en fertilizantes ecológicos.

El lago Dianchi fue durante décadas uno de los cuerpos de agua más contaminados de China. El exceso de nutrientes provocó una proliferación masiva de algas que ahogaron su biodiversidad y pusieron en riesgo el acceso a agua limpia para millones de personas.

Hoy, con un plan de dragado liderado por CCCC Tianjin Dredging Co., filial del grupo estatal CCCC, el lago está recuperando su vida. Blu radio llegó hasta ese lugar para conocer el proceso.



El diseño de esta planta y la instalación de los equipos tomó apenas tres meses, y el objetivo es alcanzar en 2030 un nivel tres de calidad del agua, lo que significa que podrá usarse incluso para ducharse.

Actualmente el lago se mantiene en nivel cuatro, siendo cinco el más contaminado.

Además del dragado y la extracción de algas, esta empresa ha desarrollado procesos de purificación que permiten destinar parte del agua al consumo humano.

Este tipo de proyectos se enmarcan en lo que China llama la Ruta de la Seda Verde, una estrategia que busca impulsar infraestructura y desarrollo con criterios ambientales al que colombia espera sumarse con la construcción del metro de Bogotá.

Justamente, CCCC es la compañía madre de China Harbour Engineering que está construyendo la primera línea y va a participar de la licitación para la segunda a través de otra de sus empresas. Esta compañía tiene presencia en más de 160 países.