Circuitos comunales, la nueva forma de Maduro para mantener el poder: periodista venezolano

Este domingo, 27 de julio, se llevarán a cabo las elecciones municipales en Venezuela, dando por primera vez la posibilidad que el chavismo pueda ganar en zonas donde nunca había conseguido una victoria. Al respecto habló Eugenio Martínez, periodista y referente en temas electorales en ese país.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, detalló que el próximo domingo se escogerán 335 alcaldes, así como las cámaras municipales de esas regiones. En ese sentido, explicó que, si se toma en cuenta el resultado de las elecciones presidenciales del 2024, los candidatos únicos de oposición “deberían ganar” en la mayoría de las alcaldías.

Sin embargo, mencionó que hoy el panorama es muy diferente. Por ejemplo, dijo que hace dos meses se realizaron las elecciones conjuntas parlamentarias y regionales, en las que solamente participó el 25 % de los electores que estaban convocados.

“En esas elecciones, si analizamos los resultados desde el punto de vista municipal, solamente en 11 municipios, de 335 que tiene el país, la oposición sacó más votos que Nicolás Maduro. Líneas generales, la perspectiva de este domingo, es que el chavismo; el oficialismo en este caso mantenga o logre el control de la amplia mayoría de los 335 municipios”, recalcó.

Bandera de Venezuela Foto: AFP.

Martínez indicó que los comicios de este domingo, posiblemente, tendrán una “participación muy baja”, en alrededor del 25 %, de acuerdo con las últimas encuestas realizadas. Salvo, advirtió, que los datos oficiales de participación del Consejo Nacional Electoral “tengan algún tipo de manipulación como ocurrió en las recientes elecciones”.



Nueva división de municipios para las elecciones

“Estas elecciones van a coincidir también con el uso de un nuevo proceso de votación de corte manual, donde se ha dividido el país, no en municipios, sino en algo que se llama circuitos comunales, que, en buena medida, es la nueva forma de cómo Nicolás Maduro va a mantener el poder en el país”, aseveró.

Añadió que, en el mediano plazo, alcaldías y gobernaciones van a ceder sus competencias a estas nuevas estructuras de circuitos comunales, por lo que no importará quién gane realmente, según dijo.

Publicidad

A la pregunta de por qué entonces votar, entendiendo que los resultados no cambiarán nada de fondo, Martínez respondió que en Venezuela hay un debate sobre si participar o no en estas elecciones entre los “factores políticos” que ven en el no participar una estrategia diferente de “cómo enfrentar” a Maduro.

“Los ciudadanos, quienes son los que acuden a las urnas, en este momento no tienen disposición a participar o votar. Es inexistente entre los sectores que dicen ser oposición o independientes y solo quienes se identifican con el Gobierno de Nicolás Maduro están dispuestos”, señaló.