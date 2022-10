Coalición Internacional de Medios pide libertad de periodistas en prisión

La Coalición Internacional de Medios 'One Free Press Coalition' pidió la inmediata liberación de todos los periodistas que se encuentran encarcelados por realizar su trabajo y publicó una nueva lista con los que considera "los 10 casos más urgentes" de violación de la libertad de prensa, de la que hoy se celebra el día mundial.

Al menos la mitad de los profesionales que figuran en la lista de mayo, publicada esta semana, siguen detenidos, lo que "a la luz de la amenaza que supone el coronavirus, significa que su liberación se ha convertido en una cuestión de vida o muerte ", afirma un

comunicado de la coalición.

Publicidad

Entre los participantes en la iniciativa 'One Free Press Coalition' figuran las agencias internacionales de noticias Associated Press, Bloomberg, EFE y Reuters; las cadenas de TV CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle, TV Azteca y Middle East Broadcasting Networks; y medios como The Washington Post, Boston Globe, Corriere della Sera, De Standaard, The Financial Times, Süddeutsche Zeitung, BuzzFeed, Forbes, Fortune, Quartz, Time, Wired y Euractiv.

Los "10 casos más urgentes" de mayo, según el comunicado, son los siguientes:

1.- Azimjon Askarov (Kirguistán) - Este galardonado periodista de etnia uzbeka lleva nueve años en prisión y sufre un deterioro de su salud con alto riesgo de contraer COVID-19. La audiencia de apelación final en su caso está programada para el 11 de mayo.

Publicidad

2.- Abduljaleq Amran, Akram al-Waleedi, Hareth Hameed y Tawfiq al-Mansouri (Yemen) - Periodistas yemeníes que llevan detenidos casi cinco años por el grupo hutí Ansar Allah. Fueron condenados el 11 de abril a muerte por difundir supuestamente noticias falsas.

3.- Mahmoud al-Jaziri (Bahrein) - Reportero encarcelado desde diciembre de 2015 que ha sido castigado a reclusión en solitario por cuestionar, en un vídeo difundido a través del canal disidente Bahrain Today3, que las autoridades hayan tomado medidas para proteger a los reclusos del coronavirus.

Publicidad

4.- Solafa Magdy (Egipto) - Las condiciones carcelarias aumentan el riesgo de contraer COVID-19 para esta periodista multimedia independiente, cuya salud se ha deteriorado.

5.- Darvinson Rojas (Venezuela) - Sobre este periodista independiente el comunicado relata que "pasó 13 días detenido después de que agentes de la policía aparecieran en su casa alegando que estaban realizando un test de COVID-19".

"En realidad, irrumpieron, lo arrestaron violentamente y luego lo interrogaron sobre las fuentes de sus informaciones sobre el COVID-19", asegura la nota.

"Según la organización local para la libertad de prensa Espacio Público, Rojas fue presentado en secreto ante un juez el 22 de marzo y acusado bajo la controvertida 'Ley contra el odio'. A Rojas se le negó el derecho a su abogado privado, y en cambio fue representado por un defensor público designado por el tribunal", añade.

Publicidad

El periodista fue liberado el 2 de abril con medidas cautelares, según explicó el propio comunicador en un video difundido por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS).

6.- Truong Duy Nhat (Vietnam) - Las autoridades cambiaron los cargos para poder condenar, el pasado 9 de marzo, a este bloguero que trabaja para Radio Free Asia a 10 años de prisión. Anteriormente estuvo dos años en prisión por sus artículos críticos con el Partido Comunista.

Publicidad

7.- Elena Milashina (Rusia) - Esta periodista de investigación del diario independiente Novaya Gazeta teme por su vida, por haber escrito que los chechenos en cuarentena han dejado de comunicar sus síntomas de coronavirus ante el temor a ser etiquetados como

"terroristas". Seis periodistas que cubren Chechenia han sido asesinados en Rusia desde 1992.

Vea aquí: ​ Semana pide explicaciones sobre escándalo de militares retirados por MinDefensa

8.- Mir Shakil-ur-Rehman (Pakistán) - El CEO, propietario y editor jefe de Jang Media Group, Mir Shakil-ur-Rehman, fue arrestado el 12 de marzo bajo la acusación de que adquirió tierras ilegalmente en 1986. Su canal de noticias, GeoTV, el más grande del país, había criticado los preparativos del gobierno contra el coronavirus.

9.- Yayesew Shimelis (Etiopía) - Periodista acusado de propagar "discurso de odio y desinformación" por su cobertura del COVID-19.

Publicidad

10.- Jamal Khashoggi (Arabia Saudi) - Persiste la presión para que las autoridades saudíes liberen a 26 periodistas encarcelados en 2019, y hagan justicia en el caso del asesinato en 2018 del columnista de The Washington Post.