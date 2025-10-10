En vivo
Comité Nobel cree que es demasiado pronto para saber si María Corina Machado podrá viajar a Oslo

Comité Nobel cree que es demasiado pronto para saber si María Corina Machado podrá viajar a Oslo

Preguntado por el posible efecto de la concesión del premio en la situación de Machado, que reside en Venezuela, Frydnes se mostró confiado en que sirva para impulsar su causa.

Maria-Corina-Machado-Nobel-Paz-AFP.png
María Corina Machado - Nobel de Paz
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

El Comité Nobel noruego espera que la opositora venezolana María Corina Machado pueda viajar a Oslo dentro de dos meses para recoger el premio de la Paz, que le fue otorgado este viernes, aunque resaltó que es pronto para saberlo y que es necesario resolver antes una cuestión de seguridad "seria".

"Es demasiado pronto para decirlo. Siempre esperamos tener a los invitados con nosotros en Oslo, pero hay una situación de seguridad seria que hay que resolver primero", dijo el líder del Comité Nobel noruego, Jørgen Watne Frydnes, en la rueda de prensa posterior al anuncio del premio.

Preguntado por el posible efecto de la concesión del premio en la situación de Machado, que reside en Venezuela, Frydnes se mostró confiado en que sirva para impulsar su causa.

"Es uno de los dilemas más difíciles en las discusiones del comité cada año con todos los candidatos, especialmente cuando la persona que recibe el premio vive oculta por serias amenazas a su vida. Ella es muy activa en Venezuela, lo ha sido y lo sera. Creemos que este precio apoyará su causa, no la limitará", afirmó.

Frydnes sostuvo que el Nobel de la Paz para Machado "da esperanza a todo un país" y resaltó que el galardón de este año quiere enviar un mensaje de aviso contra el retroceso de la democracia en el mundo y el avance del autoritarismo.

Machado fue distinguida "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según el fallo del Comité Nobel noruego.

Todos los premios Nobel están dotados este año con 11 millones de coronas suecas (997.000 euros, 1,2 millones de dólares) y se entregarán el 10 de diciembre en una doble ceremonia: en Oslo, para el de la Paz, y en Estocolmo, para el resto.

