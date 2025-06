¡Cómo de película! Mosad se infiltró en corazón de Irán y reveló videos de operación

Una serie de acciones secretas ejecutadas por el servicio de inteligencia exterior israelí, Mosad, permitieron a Israel llevar a cabo un ataque aéreo coordinado sobre territorio iraní, en una operación que incluyó el ingreso anticipado de drones y armamento directamente en el corazón del país.

En la madrugada de este viernes, cuando aún no despuntaba el sol en Teherán, explosiones sacudieron la capital iraní. Horas antes de ese ataque, equipos del Mosad instalaron discretamente sistemas de armas y drones cerca de objetivos estratégicos, incluyendo plataformas de misiles y centros de defensa aérea, según confirmó a la agencia EFE una fuente de seguridad israelí.

La ofensiva, denominada por Israel como Operación “León Ascendente”, no fue solamente un ataque aéreo convencional. De acuerdo con la información oficial, parte del armamento utilizado ya se encontraba en suelo iraní, oculto y posicionado días antes de los bombardeos.

Al ser activados durante la operación, estos sistemas infiltrados contribuyeron a anular parcialmente la capacidad de respuesta de las defensas iraníes.

Entre los blancos señalados estuvieron radares, sistemas antiaéreos, complejos militares e incluso instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní. Además, el ataque fue descrito por el Ministerio de Defensa israelí como un “movimiento preventivo” ante lo que Tel Aviv considera una amenaza existencial en desarrollo.

Los efectos del operativo no solo fueron materiales. Israel reportó la muerte de varios altos mandos iraníes, entre ellos figuras centrales del aparato militar y científico del país.

Irán, en represalia, lanzó 100 drones contra Israel que fueron en su mayoría interceptados por Israel. Foto: AFP

Entre los fallecidos estarían el general Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor iraní; Hossein Salami, comandante de la Guardia Revolucionaria; y Gholam Ali Rashid, a cargo de la defensa aérea estratégica. También se mencionaron dos nombres vinculados al desarrollo nuclear de Irán: los científicos Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi.

“El enemigo avanza rápidamente hacia capacidades nucleares que ponen en riesgo nuestra existencia. Esta campaña no es convencional, es una lucha por sobrevivir”, declaró el jefe del Directorio de Inteligencia Militar de Israel, Shlomi Binder, en un comunicado emitido tras el ataque.

Junto con los detalles de la operación, Israel reveló fragmentos audiovisuales del ataque, cuya autenticidad no ha sido desmentida por fuentes oficiales iraníes. La difusión del material muestra la precisión y alcance de la ofensiva, así como el grado de penetración de los servicios de inteligencia en territorio hostil.

Iraníes protestando contra los ataques de Israel. Foto. AFP

Producto por la escalada violenta con Irán, el Ministerio de Exteriores de Israel cerró sus embajadas alrededor del mundo, así como todos sus servicios consulares.

"Las misiones de Israel en el mundo permanecerán cerradas y no se ofrecerán servicios consulares contra Irán", dijo el ministerio en un comunicado recogido por el diario The Times of Israel.