¿Cómo quedan las relaciones bilaterales entre EEUU y Colombia tras el discurso de Petro en la ONU?

Tras el polémico discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que incluyó comparaciones despectivas hacia figuras políticas estadounidenses, la repercusión en las históricas relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos se ha puesto bajo la lupa.

Erick Fansworth, Exdirector del Council of the Americas y experto en la dinámica entre América Latina y Washington, analizó la situación en una reciente entrevista, señalando la urgencia de "bajar la temperatura" del discurso político, aunque minimizó la probabilidad de una acción estatal inmediata por parte de EEUU.

Fansworth abordó temas cruciales como la efectividad de la ONU, la crisis en Venezuela, la lucha contra el narcotráfico y las ambiciones de liderazgo regional del mandatario colombiano, instando a buscar áreas de cooperación mutua.

Washington no prevé acciones inmediatas

Respecto a si las declaraciones de Petro provocarán una respuesta directa y de acción por parte del gobierno estadounidense, Fansworth fue cauteloso. Indicó que es habitual que los jefes de estado emitan declaraciones y comentarios en el contexto de las Naciones Unidas, los cuales "no necesariamente llevan a ninguna acción o reacción a nivel estatal".



Sin embargo, el experto enfatizó que la retórica actual requiere moderación para proteger la alianza histórica. Uno de los puntos más controvertidos del discurso de Petro fue la comparación que hizo entre el expresidente estadounidense Donald Trump y Adolfo Hitler. Fansworth calificó este lenguaje como perjudicial para el diálogo bilateral.

Fansworth comentó que su percepción es que la retórica o las políticas del gobierno colombiano actual no son necesariamente atractivas para que otros países de la región las sigan. Mencionó que países como Brasil o Chile están promoviendo intereses que "pueden no ser consistentes con lo que el presidente Petro está tratando de hacer".

Concluyó señalando la importancia del proceso democrático interno de Colombia: "Hay una elección en Colombia dentro de poco. Los votantes colombianos tendrán la oportunidad de decidir quién quieren que los represente".

