Con esperanza y escepticismo: así vivió Israel el anuncio de un acuerdo con Hamás

En la madrugada de este jueves, 9 de octubre, los israelíes se enteraron del acuerdo con Hamás para poner fin a la guerra. Las calles se llenaron de familiares de secuestrados que ven con esperanza este plan y esperan que funcione.

La tristeza por los secuestrados del 7 de octubre y la cuenta regresiva para tenerlos en casa parecen haber llegado a su fin. Tras el anuncio de un acuerdo con Hamás, familiares de los 48 secuestrados pasaron de la angustia a la alegría.

“Gracias, presidente Trump. Es muy emocionante. Quiero ver a nuestro hijo dos años después. Lo secuestraron el 7 de octubre; lo queremos ver salir. Fue un linchamiento brutal de Hamás, pero está vivo y quiero verlos a todos. Y lucharemos hasta que todos ellos estén aquí”, dijo a Blu Radio uno de los familiares de los secuestrados.

Israelíes agradecen a Estados Unidos // Foto: AFP

Este medio ha podido conocer la historia de varios de los afectados por el ataque del 7 de octubre. Fuente Latina ha sido el puente para acceder a los testimonios de quienes hoy celebran la mediación del Gobierno de Estados Unidos en el acuerdo entre la organización terrorista y el gobierno de Netanyahu, una guerra que ya deja más de 1.500 muertos por el lado de Israel y cerca de 67.000 en Gaza.



En la plaza de los secuestrados hubo celebraciones, llanto, abrazos y todo tipo de demostraciones de que este país también está cansado de la guerra. En su primera fase, el acuerdo contempla un alto al fuego, una retirada gradual del ejército israelí de la Franja de Gaza y la liberación tanto de los secuestrados como de cerca de 2.000 prisioneros palestinos. Esto ocurriría el fin de semana, y para tomar decisiones al respecto habrá una reunión del primer ministro Netanyahu con su gabinete. También se espera la presencia de Donald Trump ante el Parlamento.