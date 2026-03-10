Condenan a mujer que aseguraba estar poseída por un espíritu antes de matar a su pequeña hija

Un jurado del condado de Galveston, en Texas, finalmente declaró culpable a Channel Jasmine Yonko tras el asesinato de su hija de 17 meses, en un caso que conmocionó a la comunidad por la brutalidad del crimen y los detalles que salieron a la luz durante el juicio. La sentencia, emitida el 2 de marzo, establece que la madre recibirá cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El proceso judicial se extendió a lo largo de una semana y concluyó con el veredicto: el jurado tardó menos de una hora en deliberar para declararla culpable.



Mujer aseguró estar poseída por un espíritu

Los hechos tuvieron lugar el 23 de octubre de 2024 en Galveston, Texas. Ese día la policía recibió una llamada que alertaba sobre una bebé gravemente herida en la vía pública, cerca de la intersección de 59th Street y Seawall Boulevard. La menor fue trasladada de urgencia al University of Texas Medical Branch, pero lamentablemente perdió la vida poco después debido a la gravedad de las heridas.

La investigación reveló un crimen que dejó sin palabras a las autoridades. De acuerdo con lo revelado, la niña presentaba heridas de arma blanca y un fuerte golpe en la cabeza. Adicionalmente, había sido arrojada desde el balcón de un hotel. Las cámaras de seguridad captaron a la mujer empujando la carriola de su hija por los pasillos del edificio hasta llegar al último nivel, en donde la lanzó envuelta en cobijas.



Minutos antes apuñaló a su propia hija

Durante el juicio, los fiscales Casey Kirst y Michael D. Rinehart presentaron pruebas que reconstruyeron el crimen paso a paso. Entre los elementos clave se encontraban objetos con sangre en la habitación del hotel, evidencia de manipulación del asiento infantil, así como videos donde se ve a Yonko abandonar el lugar luego del ataque.

La investigación también estableció que la mujer apuñaló a la menor en un condominio cercano antes de llevarla al hotel. La defensa intentó argumentar que Yonko sufría un trastorno mental que le impedía distinguir entre el bien y el mal, pero los fiscales mostraron mensajes, testimonios y registros que indicaban que actuaba con plena conciencia de sus actos.



Channel Jasmine Yonko, 30, who faces a capital murder charge for tossing her 17-month-old baby off a hotel balcony in Galveston, made her first courtroom appearance on Tuesday. https://t.co/bPeVf8wzBT — FOX26Houston (@FOX26Houston) November 27, 2024

¿Estaba poseída la mujer?

Antes del crimen, una persona que conoció a Yonko en una iglesia de Texas aseguró que la mujer hablaba de estar poseída por un espíritu maligno y decía poder prever el futuro. Según ese testimonio, afirmaba que pronto moriría y temía por el destino de su hija.

Durante la investigación también se conoció una confesión que la mujer hizo a un psicólogo, en la que aseguró estar “poseída por demonios” y dijo que su hija “ahora estaba en el cielo”. Sin embargo, el jurado concluyó que la acusada actuó con pleno conocimiento. La ley de Texas establece que cuando la víctima es menor de 10 años la pena obligatoria es cadena perpetua sin libertad condicional, condena que Yonko deberá cumplir por el resto de su vida.