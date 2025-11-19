Conductor arrolló a ladrones que intentaron asaltarlo: todo quedó en video

Un violento intento de robo terminó en un impactante acto de defensa que genera debate en Brasil. Una cámara de seguridad en el barrio Curicica, en la zona suroeste de Río de Janeiro, captó el instante en que un conductor embistió a dos presuntos delincuentes que intentaron detenerlo para robarle el vehículo.



Todo quedó en video

El hecho ocurrió el pasado 8 de noviembre, alrededor de las 11:46 de la mañana, en la calle Porto Vitória. Según reportes preliminares, los dos hombres en motocicleta ya habrían perpetrado otros robos en la zona ese mismo día. En las imágenes se observa cómo el copiloto de la moto desciende con un arma en la mano para amenazar al conductor. Lejos de detenerse, el conductor acelera de inmediato y los arrolla.

El primer impacto lanza al supuesto asaltante armado contra otro vehículo, dejándolo tendido en el suelo. Segundos después, el conductor retrocede y realiza una segunda embestida, pasando las llantas sobre el hombre herido, lo que ha generado una fuerte polémica.

Ladrón muere tras ser atropellado durante un intento de robo



En Río de Janeiro, un ladrón murió atropellado por su potencial víctima durante un intento de robo. El segundo delincuente huyó a pie tras ver lo ocurrido. pic.twitter.com/hMSB1JYM56 — RT en Español (@ActualidadRT) November 18, 2025

La Policía Militar del batallón de Jacarepaguá llegó al lugar minutos después. El conductor de la motocicleta, que había escapado corriendo tras el choque, fue detenido por los uniformados. El presunto agresor que quedó en el suelo fue trasladado a un hospital por los bomberos y permanece bajo custodia policial. De acuerdo con las autoridades, tenía una orden de captura vigente y portaba un arma al momento del ataque.

La identidad del conductor aún no ha sido divulgada. Medios brasileños indican que el vehículo podría estar blindado, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.