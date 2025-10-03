Conductor atropelló a ladrones en moto que lo habían robado: los dos murieron

En redes sociales se conoció un nuevo caso de robo que terminó en tragedia en Guayaquil, Ecuador. El hecho, que quedó registrado en video, se produjo tras un asalto a un conductor de un vehículo por parte de dos hombres que se movilizaban en moto.

Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió el pasado 2 de octubre en horas de la tarde. De acuerdo con medios locales, el hombre decidió perseguir a los delincuentes después de que lo asaltaron en plena avenida.

Todo quedó en video

En el video se aprecia el momento en que la camioneta blanca avanza a alta velocidad, los atropella y se ve cómo los dos hombres “salen volando”. Incluso, el vehículo choca contra otro que se encontraba estacionado.

Tras el hecho, que dejó a los dos delincuentes tendidos en el piso, varias personas que se encontraban en el lugar se acercaron. Uno de los asaltantes permaneció tirado en el suelo, mientras que el otro fue expulsado a varios metros de distancia.



Al parecer, el conductor de la camioneta huyó del lugar tras arrollar a los dos hombres. En el video también se aprecia que el capó del vehículo quedó totalmente destrozado.

🇪🇨 | Un conductor en Guayaquil persiguió y arrolló a dos delincuentes que lo habían asaltado minutos antes.



Hasta el momento no se sabe si el conductor ha sido detenido por las autoridades. El video del accidente se hizo viral en redes y ya acumula cientos de reproducciones. “Qué maravilla”, “Héroe” y “Como debe ser” son algunos de los comentarios que dejó la grabación viral del hecho.