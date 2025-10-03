En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Protesta por Palestina en Bogotá
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Conductor atropelló a ladrones en moto que lo habían robado: los dos murieron

Conductor atropelló a ladrones en moto que lo habían robado: los dos murieron

El hombre decidió perseguir a los delincuentes después de que lo asaltaron en plena avenida.

Conductor atropelló a ladrones en moto que lo habían robado
Conductor atropelló a ladrones en moto que lo habían robado
Foto: captura de video
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

En redes sociales se conoció un nuevo caso de robo que terminó en tragedia en Guayaquil, Ecuador. El hecho, que quedó registrado en video, se produjo tras un asalto a un conductor de un vehículo por parte de dos hombres que se movilizaban en moto.

Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió el pasado 2 de octubre en horas de la tarde. De acuerdo con medios locales, el hombre decidió perseguir a los delincuentes después de que lo asaltaron en plena avenida.

Vea también

  1. trabajador murió tras sufrir fuerte caída en centro comercial
    trabajador murió tras sufrir fuerte caída en centro comercial
    Foto: captura redes sociales
    Mundo

    Video: trabajador murió tras sufrir fuerte caída en pleno centro comercial

Todo quedó en video

En el video se aprecia el momento en que la camioneta blanca avanza a alta velocidad, los atropella y se ve cómo los dos hombres “salen volando”. Incluso, el vehículo choca contra otro que se encontraba estacionado.

Tras el hecho, que dejó a los dos delincuentes tendidos en el piso, varias personas que se encontraban en el lugar se acercaron. Uno de los asaltantes permaneció tirado en el suelo, mientras que el otro fue expulsado a varios metros de distancia.

Al parecer, el conductor de la camioneta huyó del lugar tras arrollar a los dos hombres. En el video también se aprecia que el capó del vehículo quedó totalmente destrozado.

Hasta el momento no se sabe si el conductor ha sido detenido por las autoridades. El video del accidente se hizo viral en redes y ya acumula cientos de reproducciones. “Qué maravilla”, “Héroe” y “Como debe ser” son algunos de los comentarios que dejó la grabación viral del hecho.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad