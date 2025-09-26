Joven conmueve las redes al compartir birrete de grado con sus padres en Bucaramanga

La imagen de Leidy Carvajal, recién titulada ingeniera industrial por la UDI, entregando su birrete y esclavina a sus padres campesinos en el día de su grado, ha trascendido las redes sociales de Santander para convertirse en un símbolo de gratitud y esfuerzo compartido. El gesto, espontáneo y cargado de emoción significó un mensaje de este logro no es solo mío, es nuestro.

Para ella, el momento de la fotografía de grado no era solo su instante de gloria personal, sino la oportunidad de reconocer el camino recorrido junto a sus padres y el sacrificio que hicieron para que ella llegara hasta allí.

"Ahí nos graduamos los tres", afirmó Leidy, con una sonrisa que denota el orgullo por su familia. "Sin ellos, obviamente, no hubiera sido posible. Así que sí, nos graduamos los tres".

La ingeniera industrial cuenta que la idea de compartir sus símbolos de grado no fue premeditada. Surgió de la emoción del momento, un impulso espontáneo que buscaba honrar a quienes siempre la apoyaron.



"Le dije a mi hermana Maira: 'Si quieres grabamos'. Me quité la toga, se la puse a mi papá, y después se la puse a mi mamá. Quería que se sintieran bien, que esto era bonito para ellos", relató Leidy, cuya historia se ha vuelto viral.

Para Danilo Carvajal y Myriam Gualdón, padres de Leidy, el momento era doblemente especial. Campesinos y caficultores de toda la vida, ellos no tuvieron la oportunidad de acceder a la educación superior.

"A mí no me dieron estudio, como tres años y de ahí para adelante me tocó trabajar. Gracias a Dios que ella pudo salir adelante", expresó Danilo conmovido. Myriam, por su parte, manifestó su felicidad: "Con textos, gracias a Dios que ella se pudo graduar, salir adelante y cumplir su sueño de la universidad".

Mientras el video de Leidy acumulaba "likes" y corazones en las plataformas digitales, sus docentes no dudaban en celebrar la nobleza y dedicación de su estudiante. Edi Alarcón, Directora del programa de Ingeniería Industrial, destacó a Leidy como una alumna "muy pila, muy significativa tanto en su formación académica, en sus notas, como en su preocupación por avanzar".

Con el título bajo el brazo y un futuro prometedor, Leidy no solo sueña con su propio éxito, sino con llevar el legado de sus padres a nuevas alturas.

"Mi sueño siempre ha sido llevar lo que hacen mis papás más allá de lo que simplemente han hecho toda su vida. Poder con el café seguir con el emprendimiento, poderlo llevar a otro nivel", compartió la joven.

Después de la efusiva reacción en redes sociales, vinieron las fotografías más íntimas, junto a sus hermanas, también dedicadas a la agricultura, consolidando recuerdos que, sin duda, permanecerán imborrables para toda la familia.

#Video En Bucaramanga, una joven universitaria se quitó el birrete para ponérselo a su papás tras graduarse como ingeniera industrial. Leydy Carvajal quería decirles de esa manera, que el título que recibía también era de ellos, unos campesinos de Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/jvLoa5ukpj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 26, 2025