Corte Suprema de Brasil cita al gobernador de Río de Janeiro por operativo con más de 100 muertos

La Corte Suprema de Brasil solicitó este miércoles explicaciones al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, por el megaoperativo policial realizado el día anterior contra el Comando Vermelho, que dejó más de un centenar de muertos.

La orden, emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, convoca a Castro a una audiencia el próximo 3 de noviembre en Río de Janeiro para responder preguntas específicas, entre ellas el número oficial de fallecidos y heridos, el informe detallado de la acción y las medidas adoptadas para atender a las víctimas.

El requerimiento se basa en una sentencia previa de la Corte que estableció nuevas directrices para los operativos policiales en las favelas del estado, con el fin de prevenir violaciones a los derechos humanos. En este contexto, el Supremo busca verificar si el Gobierno regional cumplió con dichas disposiciones y si la intervención se desarrolló conforme a los protocolos determinados por el tribunal.

Escenas de guerra en Río de Janeiro: confirman 132 muertos en megaoperativo Foto: AFP

Hasta el momento, las cifras de víctimas presentan discrepancias. La Defensoría Pública reporta 132 muertos, mientras que el Gobierno estatal solo ha confirmado 119.



Castro, principal responsable político del operativo, calificó la acción como un “éxito”, pese a la muerte de cuatro agentes, a quienes mencionó como las únicas víctimas del procedimiento.

Por su parte, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, cuestionó la legalidad del operativo y aseguró que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “aterrado” por el número de muertes y “sorprendido” al no haber sido informado previamente.