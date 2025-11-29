En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Crisis en aeronaves A320 afecta hasta a el papa: pieza clave en su avión le faltaría para viajar

Crisis en aeronaves A320 afecta hasta a el papa: pieza clave en su avión le faltaría para viajar

El papa León XIV se encuentra en Estambul en la tercera jornada de su viaje en Turquía, y mañana tiene previsto trasladarse con este avión, con el que viajó desde Roma, hacia Beirut.

Crisis en aeronaves A320 afecta hasta a el papa: pieza clave en su avión le faltaría para viajar
El papa se encuentra en un viaje entre Turquía y Líbano, y esta pieza será clave para su viaje.
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad