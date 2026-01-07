Declaran inválido un matrimonio por utilizar votos escritos con inteligencia artificial

Un tribunal de los Países Bajos declaró nulo el matrimonio de una pareja luego de determinar que los votos matrimoniales, redactados con ayuda de inteligencia artificial, no cumplían con los requisitos legales exigidos.

La boda se celebró en abril de 2025 en la ciudad de Zwolle, al norte del país. Al tratarse de una ceremonia civil, los contrayentes pidieron a un amigo que oficiara el enlace, quien utilizó ChatGPT para elaborar el texto de los votos.

No obstante, en una sentencia emitida el martes, el tribunal de Zwolle concluyó que se omitió un elemento fundamental: la declaración formal en la que ambos contrayentes manifiestan su compromiso de cumplir con todas las obligaciones legales que implica el matrimonio.

De acuerdo con el fallo, ni el hombre ni la mujer hicieron referencia al artículo 1:67, apartado 1, del Código Civil neerlandés, como lo exige la ley. Aunque el texto generado por la IA incluía frases sobre “reír juntos, crecer juntos y amarse pase lo que pase”, no incorporaba la fórmula jurídica obligatoria.



Hombre muere tras matrimonio Foto: Freepik

Ante esta omisión, la corte determinó que el matrimonio debía ser invalidado y señaló que el acta fue registrada de manera incorrecta en el registro civil. Sin embargo, el tribunal autorizó que la pareja mantenga como válida la fecha original de la ceremonia una vez se regularice legalmente su unión.