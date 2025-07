Demócratas califican como “campo de concentración” la megacárcel migratoria de Trump en Florida

Una polémica megacárcel para migrantes fue inaugurada en Florida con la presencia del presidente Donald Trump, el gobernador Ron DeSantis y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La prisión, que costará 450 millones de dólares al año, ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes de la comunidad latina en Estados Unidos.

El proyecto ha sido duramente criticado por líderes hispanos del Partido Demócrata. Abel Delgado, presidente del Consejo Hispano de ese partido en el condado de Miami Dade, señaló que en la comunidad latina le han dado un nombre informal a la prisión: Alligator Alcatraz. No obstante, aclaró que él prefiere no usar ese término porque considera que fue creado de forma cruel. Aseguró que se trata de un campo de concentración y sostuvo que el verdadero peligro no son los migrantes sino los funcionarios que impulsan esa política.

“Esto es un campo de concentración y el verdadero peligro no son los camiones, son los miembros del Gobierno que están en acuerdo con esta atrocidad”, dijo Delgado en Mañanas Blu 10:30.

Delgado también informó que ya hay una demanda en curso contra la construcción del centro de detención, promovida por un grupo ambientalista, y explicó que el Partido Demócrata apoya esas acciones legales aunque no pueda interponerlas directamente. Recalcó que se trata de un terreno del estado de Florida y del condado de Miami Dade, por lo que considera que no debe usarse con fines de encarcelamiento masivo de migrantes.

Asimismo, señaló que David Jolly, posible candidato demócrata a la gobernación del estado, ya ha manifestado que, de llegar al poder, bloqueará el funcionamiento de este centro.

Delgado reconoció que el Partido Republicano ha logrado captar el apoyo de sectores latinos apelando al temor al socialismo, especialmente entre comunidades como la cubana y la venezolana.

Publicidad

“En realidad, el Partido Republicano se ha aprovechado del trauma de nuestros asilos políticos aquí en la comunidad cubana, la comunidad venezolana, diciendo que el Partido Demócrata es un partido de socialismo. En realidad, yo soy más capitalista que Donald Trump y la mayoría de miembros del Partido Demócrata aquí en Miami Dade son más capitalistas que Donald Trump”, agregó.

Finalmente, hizo una autocrítica al interior del partido, al señalar que en Florida no han logrado tener líderes que ganen elecciones, y que solo así podrían replicar modelos de liderazgo como el del gobernador de California, Gavin Newsom.