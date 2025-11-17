Denuncian a alcalde por agresión física contra su pareja; revelaron los videos

El alcalde del distrito de Juan Guerra, en la región San Martín, José Lazo Arce, enfrenta una grave denuncia presentada por su pareja, una joven de 22 años que afirma haber sido víctima de agresiones físicas, maltrato psicológico y abandono de hogar. La denuncia fue radicada en la comisaría de La Banda de Shilcayo y ha encendido la alarma entre las autoridades locales.

En redes sociales comenzó a circular un video que mostraría uno de los hechos de violencia imputados por el cantante. Aunque su autenticidad aún no ha sido verificada oficialmente, las imágenes han provocado rechazo entre los ciudadanos y han llevado a la joven a solicitar garantías personales para proteger su integridad.

“Me ha agredido varias veces”

La denunciante, identificada como Cristina Quique Guerrero, sostuvo que los ataques se repitieron en más de cuatro oportunidades, siendo el más reciente el 28 de septiembre. Según su testimonio, ese día el alcalde se encontraba en estado de ebriedad.

“Me ha ahorcado hasta dejarme sin respiración. Me golpeó con la correa, me ahorcaba con la mano y me tiraba manazos en la cabeza”, declaró la joven al detallar los presuntos episodios de violencia. Asegura además que Lazo Arce le habría comprado maquillaje para ocultar los moretones y luego la trasladó a Lima, aprovechando un viaje oficial, mientras las marcas se desvanecían.



La mujer afirma mantener una dependencia emocional hacia él, situación que, según indica, habría dificultado poner fin a la relación. “Cuando me acerco a decirle que no me deje, él se estaba quitando el pantalón y la correa y me lanza con la correa en la boca”, relató.

Uno de los elementos más delicados de la denuncia es que Cristina Quique Guerrero asegura estar embarazada. Afirma que, al comunicarle esta situación al alcalde, él habría respondido que no asumiría la responsabilidad del bebé e incluso habría intentado borrar evidencias de su teléfono celular cuando ella le solicitó apoyo económico para exámenes médicos.

“Me dijo: ‘Denúnciame si quieres, yo estoy en el poder, nadie me va a tocar, y si quieres te paso 500 soles’”, señaló la joven, quien también indica que el alcalde se encuentra no habido desde que la denuncia se hizo pública.

Hasta el momento, las autoridades policiales y judiciales no han confirmado la autenticidad del video difundido en redes, pero la denuncia ya está en trámite.