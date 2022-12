Desde Hitler hasta Hillary Clinton: las enfermedades de los líderes mundiales

Las personas que viven en un Estado democrático poseen el derecho de saber en qué condición está la salud de sus líderes políticos, esto para saber si están capacitados de dirigir su país o si por el contrario generan algún tipo de riesgo para la población.



El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se hace anualmente un chequeo médico que se hace público, sin embargo muchos líderes del mundo no hacen público su estado mental o físico por temor a críticas y problemas para ejercer su mandato.



De igual forma, el doctor Nelson Castro se refirió a la situación médica de la candidata presidencial por el partido demócrata, Hillary Clinton.



“Si Hillary Clinton no hubiera ido a la conmemoración del 11-S habría sido totalmente entendible por su neumonía, su mal estado de salud”, afirmó.



Por otro lado, se debe resaltar que las enfermedades de líderes políticos en países totalitarios se manejan de manera totalmente diferente, debido que en estos Estados se impone la voluntad del mandatario y no la del pueblo.



“Las personas sin importa el estado en el que esté debe saber en qué condiciones está su líder o dirigente político, esto es un derecho mundial”, añadió Castro.



Así mismo hizo referencia al estado mental del presidente de Rusia, Vladímir Putin.



“El caso más preocupante para el mundo es el de Putin por su trastorno de personalidad, esto lo hace importante porque puede resultar nocivo no solo para su país sino para el mundo”, añadió.



Por último, el médico abordó el tema de uno de los personajes más conocidos del mundo, Adolf Hitler, canciller y dirigente de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.



“Hitler tenía un trastorno de personalidad, un resentimiento profundo y padecía el síndrome de Hubris. Esto lo transformó en un déspota que pensaba que tenía divinidad para gobernar”, finalizó.



