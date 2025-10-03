Detienen a madre que agredió a su hija de cuatro meses por no nacer hombre

Indignación y aberración en Utah, Estados Unidos, tras hacerse público un caso atroz por parte de una madre en contra de su bebé de apenas cuatro meses por el cual fue detenida y enfrenta un proceso legal por la denuncia del padre de que no sería la primera vez.

Se trata de Lizbeth Hurtado-Breton, de 36 años, que quemó a la bebé agua hirviendo y le causó algunas quemaduras, esto porque había generado un odio en contra de ella, según el relato del padre, pues “quería un hombre” y la odiaba por ser también una mujer.

De acuerdo con la Policía Unificada de Gran Salt Lake, en diálogo con People, el hecho se dio el pasado 30 de septiembre y se dio a conocer cuando la bebé fue llevada a un hospital infantil presentando múltiples fracturas óseas acompañadas de una hemorragia cerebral, que tienen a la pequeña en un estado grave de cuidado por parte de especialistas.

“La trabajadora social informó que el bebé presentaba múltiples fracturas óseas y una hemorragia cerebral, entre otras lesiones graves, según informaron los medios, citando documentos judiciales. La trabajadora social indicó que las lesiones se encontraban en diferentes etapas de curación”, revelaron.



Lo más atroz fue que las autoridades encontraron que ella sostuvo a la bebé sobre vapor y le limpió la cara, cuando presentó algunas quemaduras. Según ella, solo le estaba haciendo un tratamiento para un resfriado y destaparle las vías respiratorias.

"El padre informó haber visto a Lizbeth empujando un biberón por la cara del bebé, lo que provocó que este se ahogara con la leche y no pudiera respirar”, informó el informe de las autoridades en torno a la declaración que dio el padre, además que entregó pruebas de los constante maltratos que la bebé estaría sufriendo de su nacimiento.

El caso se encuentra en manos de las autoridades y la mujer detenida hasta que se identifique como culpable o no de lo que la acusan.