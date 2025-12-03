En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Detuvieron al padre y la madrastra de una niña de 4 años por su asesinato: esto se sabe

Detuvieron al padre y la madrastra de una niña de 4 años por su asesinato: esto se sabe

Padre y madrastra quedaron detenidos tras la desaparición de una niña de 4 años a quien encontraron muerta. Así fue la terrible confesión.

