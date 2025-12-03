Detuvieron al padre y la madrastra de una niña de 4 años por su asesinato: esto se sabe

La detención de un padre y su pareja por la muerte de una niña de apenas cuatro años ha generado una gran conmoción en todo el mundo.

El caso salió a la luz luego de que la madre biológica de la menor, quien atravesaba un tratamiento médico, alertara a las autoridades tras perder contacto con sus tres hijos y sospechar de episodios previos de violencia.

Fue en Guarulhos, Brasil, donde los equipos de Protección Infantil acudieron a la vivienda familiar para verificar la situación. Allí encontraron a Manoela Cristina César, de 34 años, madrastra de la niña, ofreciendo respuestas confusas sobre el paradero de la pequeña Emanuelly Lourenço Silva Souza.

Las inconsistencias no tardaron en extenderse también al padre, Lucas Silva Souza, de 29 años, cuya versión de los hechos despertó aún más dudas entre los investigadores.



La confesión del asesinato de la menor

Presionado por las autoridades, Lucas terminó confesando que el 15 de septiembre había salido a trabajar y dejado a la menor bajo el cuidado de Manoela. A su regreso —según relató— encontró a la niña muerta en el sofá.

Afirmó que su pareja le admitió haberla agredido mortalmente luego de que la niña “se orinara en la cama”. También aseguró que intentó llamar a emergencias, pero ella se lo impidió.

El relato del padre incluyó detalles aún más estremecedores: dijo que fueron ambos quienes ocultaron el cuerpo, primero llevándolo a una cama y luego enterrándolo en el lavadero de la casa.

Señaló a Manoela como la responsable de descuartizar a la niña, aunque admitió haber ayudado en la maniobra para esconder los restos. Guiados por esta confesión, agentes policiales rompieron el piso del lavadero, donde hallaron fragmentos óseos, cabellos y tejidos en avanzado estado de descomposición.

La zona fue acordonada mientras peritos y bomberos continuaban excavando ante la posibilidad de encontrar más restos en otras áreas de la vivienda. En su declaración oficial, Lucas reconoció que sabía de agresiones previas contra la niña, pero que nunca denunció por miedo a perder la custodia. El expediente policial revela que ya acumulaba antecedentes por maltrato y amenazas contra otros miembros de su familia.

Manoela, por su parte, negó haber asesinado o mutilado a Emanuelly. Aseguró que la niña parecía “callada y mal” durante la tarde, pero que no la asistió, y sostuvo que solo colaboró en ocultar el cuerpo. Admitió haber mentido sobre su paradero y, ante preguntas sobre posibles agresiones, se limitó a contestar: “No voy a hablar porque igual ya vamos presos”.

La Policía clasificó el caso como homicidio agravado, destrucción y ocultamiento de cadáver. El abogado de la madre de Emanuelly, Cristiano Medida da Rocha, pidió que la muerte de la niña no quede envuelta en el silencio: “La protección de la infancia es deber de todos”, afirmó, asegurando que buscarán justicia sin descanso.