En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sneyder Pinilla
Lista Clinton
Guaviare
Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Difunden los primeros videos del robo en el Louvre

Difunden los primeros videos del robo en el Louvre

En los videos se distingue claramente a dos de los delincuentes: uno lleva un pasamontañas negro y un chaleco amarillo y el otro viste de negro y utiliza un casco de moto. Ambos se introducen en la galería de Apolo, donde se encontraban las joyas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad