Estas personas deberán pagar mucho más por ingresar al Museo Louvre, ¿fue por el robo?

La junta directiva del Louvre decidió este jueves, 27 de noviembre, aumentar en un 45 % el precio de la entrada del museo más visitado del mundo.

El Louvre, reconocido por ser el museo más visitado en todo el mundo, recibe a casi 9 millones de visitantes al año. De estos turistas, aproximadamente el 80 % no pertenecen a los países de la Unión Europea.

Una persona se encuentra detrás de la ventana por donde entraron los ladrones que robaron ocho valiosas joyas reales del Museo del Louvre el día anterior, en París, el 20 de octubre de 2025. Los ladrones llegaron poco después de la apertura del museo al público, a las 9:00 h. Utilizaron un camión con escalera extensible para acceder a la Galería Apolo, donde se encuentra la colección real, y equipo de corte para entrar por una ventana y abrir las vitrinas. El Louvre permanecerá cerrado por segundo día consecutivo el 20 de octubre. AFP

Además de financiar el refuerzo de la seguridad, los fondos generados por este aumento de precio también se plantearon como medida para costear el ambicioso proyecto de renovación del Louvre que anunció este año el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo coste fue estimado recientemente por el Tribunal de Cuentas francés en más de mil millones de euros.



Robo al Museo Louvre despierta críticas de seguridad

Desde el robo de ocho joyas de la corona de Francia del 19 de octubre, cuyo valor patrimonial es incalculable, el Louvre sufre una fuerte crisis de imagen internacional por las deficiencias de su dispositivo de seguridad.

El Gobierno francés admitió después, a raíz de los informes técnicos realizados tras el robo, una "subestimación crónica" de los riesgos de incursión por parte esta importante institución nacional.



Incluso un informe del Tribunal de Cuentas, con datos hasta 2024, reprendió al museo por haber priorizado la adquisición de obras y los proyectos de gran visibilidad por encima de otros asuntos, algo que rechaza la presidenta del Louvre, ya que la ampliación de las colecciones nacionales es también una misión primordial para la entidad.

También a nivel estructural, el Louvre debe emprender grandes reformas, algo que ya estaba previsto con el denominado plan 'Renacimiento del Louvre' anunciado por Macron, que incluye, en particular, la construcción de una nueva entrada por el este y de una sala separada para exponer el cuadro más famoso y visitado, 'La Gioconda'.

Debido a esos problemas estructurales, el pasado 17 de noviembre se anunció el cierre de una galería con antigüedades griegas y de varias oficinas, debido a la fragilidad de las vigas del edificio.

En cuanto a la mejora de la seguridad, el Louvre anunció este mes un paquete de medidas urgentes que incluyen la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y de un puesto avanzado y móvil de la Policía en el interior del museo.



Estas personas deberán pagar más dinero para ingresar al Museo Louvre

El aumento de precio para ingresar al museo fue propuesto el pasado mes de enero por la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien manifestó su intención de ser innovadora en la generación de nuevos ingresos después de que la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, expresara su preocupación por el estado ruinoso del museo.

Ante esto, la Junta directiva del Museo Louvre decidió que se aumentará el costo de entrada a los visitantes oriundos de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), a 32 euros, una medida propuesta por el Ministerio francés de Cultura.

A partir del 16 de enero, el museo más visitado del mundo cobrará 10 euros más del precio habitual a los visitantes que no sean nacionales de los 27 países de la Unión Europea, de Islandia, Liechtenstein y Noruega, que integran el EEE.