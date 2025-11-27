En vivo
Estas personas deberán pagar mucho más por ingresar al Museo Louvre, ¿fue por el robo?

El Museo Louvre, el más visitado en el mundo, presentó cambios estructurales en sus tarifas de ingreso. Después del insólito robo de joyas preciosas, el museo ha sido fuertemente criticado por su débil sistema de seguridad.

