Robo de película en el museo de Louvre tiene esmeraldas colombianas, según Fedesmeraldas

El robo de película que se vivió en el museo de Louvre, en Paris, y que ha causado conmoción en todo el mundo ha sido controversial, ha tenido recientemente un importante descubrimiento, y es que estas piedras preciosas provienen de la región de Muzo, en Boyacá.

Boyacá ha sido reconocido como uno de los más importantes gracias a sus yacimientos esmeraldíferos. Y es que, según el Diario El País, de España, dos de las ocho joyas imperiales robadas de la Galería de Apolo contienen gemas preciosas extraídas de las minas de Muso al occidente del departamento.

Las gemas son de un limpio verde intenso, que es conocido como verde muzo, un tono que ha fascinado a la alta joyería europea y que ratifica su procedencia.

De hecho, la Federación Colombiana de Esmeraldas (Fedesmeraldas) confirmó recientemente que las piedras preciosas que fueron hurtadas son colombianas, además, calificó en recientes declaraciones que este impresionante robo es un atentado contra el arte y la historia de la humanidad.



Las gemas habrían pertenecido a María Luisa de Austria, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, lo que certifica que las joyas tienen más de 200 años.

Según lo relatado por la historiadora y tasadora de arte y antigüedades Ana Trigo a El País, las joyas estarían evaluadas por un valor de más de 12 millones de euros, que en pesos colombianos serían aproximadamente 54 mil millones de pesos.

Además, la experta afirmó que esas joyas tienen muy pocas inclusiones, que las esmeraldas particularmente son limpias, brillantes y que tienen un color, según dice ella, dramático.

Los valores, insistió, siguen siendo incalculables, no solo por su precio en sí mismo, sino por su valor geomológico e histórico.