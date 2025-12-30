En vivo
Ecuador avanza en proceso de extradición de alias 'El Gerente', capturado en Emiratos Árabes

Ecuador avanza en proceso de extradición de alias ‘El Gerente’, capturado en Emiratos Árabes

El ministro del Interior de Ecuador reveló que, meses atrás, las autoridades lograron incautarle a 'Gerente' bienes por cerca de 300 millones de dólares,

Extraditan a 'El Gerente', cabecilla de los Comandos de Frontera detrás de asesinato de 11 militares
Foto: X Daniel Noboa
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

