Ecuador avanza en proceso de extradición de alias ‘El Gerente’, capturado en Emiratos Árabes

El Gobierno de Ecuador confirmó avances en el proceso de extradición de alias ‘El Gerente’, uno de los principales cabecillas del crimen organizado con operación transnacional. Así lo aseguró el ministro del Interior, Jhon Reimberg, en entrevista con Mañanas Blu, donde reiteró que el detenido permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad mientras se definen los procesos judiciales en su contra.

El capturado fue identificado como Roberto Carlos Álvarez Vera, señalado líder de los Comandos de la Frontera, una facción de las disidencias de las Farc. De acuerdo con las autoridades, fue capturado a mediados de 2025 en Emiratos Árabes Unidos y posteriormente extraditado a Ecuador, donde enfrenta cargos por delitos de alto impacto.



¿Por cuáles delitos capturaron a 'El Gerente' en Emiratos Árabes?

Reimberg indicó que alias ‘El Gerente’ es responsable del asesinato de 11 militares ecuatorianos el 9 de mayo de 2025, además de estar vinculado con estructuras de narcotráfico, sicariato y delincuencia organizada. Según el ministro, estas redes tenían presencia no solo en Ecuador, sino también en Colombia y otros países de la región.

El ministro del Interior reveló que, meses atrás, las autoridades lograron incautar bienes avaluados en cerca de 300 millones de dólares, presuntamente producto del narcotráfico. Entre los activos decomisados figuran haciendas, mansiones, animales de alto valor y empresas fachada utilizadas para el lavado de activos, lo que debilitó significativamente la estructura financiera del grupo criminal.

En el plano judicial, Álvarez Vera enfrenta dos procesos penales. El primero por lavado de activos, con audiencia programada para el día 5, y el segundo por terrorismo y narcotráfico. Reimberg sostuvo que el caso está sustentado con pruebas suficientes y que el detenido “no tiene escapatoria”, ya sea para cumplir su condena en Ecuador o enfrentar una eventual extradición.



Así avanza la extradición de alias 'El Gerente' a Estados Unidos

El funcionario también confirmó que el hijo y la hija de alias ‘El Gerente’ ya cumplen sentencia en Ecuador, y aseguró que el cabecilla continuará bajo estrictas medidas de seguridad. Paralelamente, el Gobierno mantiene coordinación con Estados Unidos para avanzar en solicitudes de extradición contra este y otros criminales de alto perfil.



Finalmente, Reimberg destacó que Ecuador ha dado alertas a otros países y llamó a fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado. Señaló que la articulación entre policías internacionales es clave y afirmó que una cárcel en Estados Unidos representa uno de los castigos más severos para este tipo de delincuentes, por las limitaciones y controles que allí enfrentan.