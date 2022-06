“EEUU debe repensar la forma en que ve los países de América Latina”: experto

Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, opinó en Mañanas Blu , cuando Colombia está al aire, acerca de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Los países que han optado por no asistir para mostrar algún tipo de solidaridad con otros no democráticos, están en todo su derecho, pero también EEU lo está para decir qué no va acorde con los principios que han postulado”, indicó Funk.

“Estados Unidos ha ido perdiendo protagonismo e influencia en la región. Sigue siendo un país muy importante, pero ya no estamos en un mundo unipolar, China está cada vez más integrada en la región por sus inversiones, así como otros países con interés, caso de Rusia con Venezuela. Es un escenario más complejo, la política exterior norteamericana no asume aún ese cambio, se debe repensar la forma en que ve los países de América Latina”, agregó el experto.

La IX Cumbre de las Américas arrancó este lunes con la apertura del Foro de la Sociedad Civil y en medio de la polémica por la exclusión por el Gobierno de Biden, de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Varios países latinoamericanos ya habían expresado su disconformidad con esa decisión y algunos mandatarios, como forma de protesta, han decidido no acudir a la cumbre, como el boliviano Luis Arce y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dio a conocer su negativa este mismo lunes.

es la primera vez que Estados Unidos acoge la cita continental desde su primera edición, que tuvo lugar en 1994, en Miami, durante el Gobierno de Bill Clinton.