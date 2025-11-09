En vivo
Tendencias:
UE-CELAC
Armero
Accidente de tránsito
Palacio de Justicia

El ARC Gloria zarpa de San Diego rumbo a México: adiós nostálgico de los colombianos en EE. UU.

El ARC Gloria zarpa de San Diego rumbo a México: adiós nostálgico de los colombianos en EE. UU.

Tras cuatro días de emoción, orgullo y reencuentros en California, el buque escuela de la Armada continúa su travesía hacia Puerto Vallarta, dejando en el corazón de miles de compatriotas la huella de un pedacito de patria que se aleja por el horizonte.

