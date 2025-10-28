El drama de turistas en Jamaica por paso de terrible huracán Melissa

El poderoso huracán Melissa se encuentra este martes a solo horas de tocar tierra en Jamaica, donde dejará lluvias torrenciales y vientos devastadores que, según advirtieron las autoridades, podrían arrasar la infraestructura de la pequeña nación caribeña.

Melissa avanza lentamente hacia la isla con vientos máximos sostenidos de 290 km/h, según el último boletín del centro estadounidense de huracanes (NHC).

Este huracán de categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson, va camino de ser el más poderoso en alcanzar jamás Jamaica.

Huracán Melissa Foto: Windy

Existe el temor de que Melissa provoque una devastación comparable a la de huracanes históricos, como María en 2017 o Katrina en 2005, que dejaron huellas imborrables en Puerto Rico y en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans.



En diálogo co Mañanas Blu, Emilia Díaz, una turista argentina oriunda de La Pampa, y quien se encuentra en Negril, uno de los puertos balnearios más populares de Jamaica, habló sobre cuál es la situación actual en la ista.

Díaz y su esposo llegaron el 16 de octubre, pero su regreso programado para el domingo 26 de octubre fue cancelado. Los aeropuertos de la isla fueron cerrados al mediodía de ese domingo, suspendiendo todos los vuelos y dejando a muchos turistas sin posibilidad de retornar a sus países.

Emilia relata que el proceso de preparación y la espera han generado un gran desgaste emocional. El primer momento de alerta se vivió el domingo, y el lento avance del huracán ha prolongado la tensión hasta hoy, martes, que se espera sea el día más difícil. La pareja se encuentra en el segundo piso del hotel, tratando de mantener la calma ante la posibilidad nula de buscar ayuda en el exterior.

El huracán Melissa podría dejar destruida parte de Jamaica Foto: AFP

Protocolos de seguridad contra el huracán

Desde el día sábado, el hotel ha implementado estrictas medidas de seguridad. Estas incluyen la colocación de maderas atornilladas sobre todos los cristales y ventanas. También se retiraron y ataron todos los objetos que pudieran causar daños, como reposeras y sillas.

A los huéspedes se les ha ordenado permanecer dentro de sus habitaciones con todas las precauciones necesarias. De hecho, desde las 9 de la noche del día anterior, los turistas no están autorizados a salir de sus cuartos por seguridad. Los vientos comenzaron a intensificarse a partir de las 2 de la mañana. En caso de que la situación empeore "al extremo de romper ventanas", la indicación clara es encerrarse dentro de los baños y permanecer allí sin abrir ninguna puerta.

Para garantizar la supervivencia durante el confinamiento, el hotel suministró alimentos, agua y bebidas a los alojados anoche a las 9 p.m.. En caso de emergencia médica, los huéspedes pueden comunicarse con recepción mediante el teléfono de la habitación. Aunque se han notado cortes de luz frecuentes, la energía se recupera rápidamente gracias a los generadores del hotel.

A pesar de las medidas tomadas, el miedo es palpable. Emilia, quien se encuentra con su esposo, admite que la situación es "muy seria" y que el nivel de incertidumbre es alto. Aunque intentan no "sobrepensar demasiado" estando encerrados, la situación ha sido angustiante desde el momento en que se cerraron los aeropuertos.



Jamaica teme una destrucción masiva al acercarse el gigantesco huracán Melissa

Las autoridades de Jamaica instaron a la población a buscar refugio ante la inminente llegada del huracán Melissa que, según declaró la Cruz Roja este martes, podría afectar a al menos 1,5 millones de personas en esta nación insular.

La tormenta de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson, avanza lentamente por el Caribe, donde ya dejó siete muertos: tres en Jamaica, tres en Haiti y uno en República Dominicana.

Huracán Melissa Foto: EFE

