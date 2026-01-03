El interés de Estados Unidos por Venezuela, el petróleo: esto produce el país suramericano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado en varias ocasiones su intención de que empresas petroleras estadounidenses recuperen participación en el sector energético de Venezuela tras años de tensiones políticas y sanciones. De hecho, este sábado lo volvió a recalcar, en medio de la rueda de prensa que dio al mundo tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El mandatario estadounidense indicó que su país podría involucrarse en la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana y facilitar la entrada de grandes compañías para invertir miles de millones de dólares en la industria del crudo venezolano.

Lo anterior, debido a que Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, según datos recientes de Oil & Gas Journal, estos son algunos de los territorios en el mundo que albergan grandes reservas petroleras:



Canadá, 159.000 millones de barriles.

millones de barriles. Estados Unidos, 81.000 millones de barriles.

millones de barriles. Rusia, 80.000 millones de barriles.

millones de barriles. Libia, 48.000 millones de barriles.

millones de barriles. Arabia Saudita, 267.000 millones de barriles.

millones de barriles. Nigeria, 38.000 millones de barriles.

Planta de petróleo Foto: AFP, referencia

¿Cuánto petróleo produce Venezuela?

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), Venezuela posee unas reservas probadas de crudo de aproximadamente 303.000 millones de barriles, lo que representa alrededor del 17% de las reservas petroleras globales. La mayor parte de estas reservas se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco y se caracterizan por ser crudos extra-pesados, pues su extracción requiere tecnologías avanzadas.



En 2024, Venezuela produjo en promedio 921.000 barriles por día (bpd) de crudo, un crecimiento del 17,6% respecto a 2023, cuando la producción fue de 783.000 bpd, según cifras oficiales recogidas por la OPEP. En diciembre de 2024 la producción casi alcanzó 998.000 bpd.

Durante 2025, datos oficiales de la OPEP muestran que la producción se mantuvo alrededor o por encima del millón de bpd en varios meses, incluyendo promedios de 1.035.000 bpd en el primer trimestre y 1.095.000 bpd en el tercer trimestre del año.

Aunque Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo, su producción real se encuentra muy por debajo de su potencial histórico:

En la década de 1970, Venezuela llegó a producir más de 3 millones de barriles por día, siendo uno de los mayores productores del planeta.

siendo uno de los mayores productores del planeta. A comienzos del siglo XXI, la producción sostenible rondaba los 2,8 a 3 millones bpd.

Las cifras oficiales actuales de 2024–2025 (~1 millón bpd) representan apenas una fracción de ese nivel histórico, lo que deja ver un colapso productivo ligado a décadas de falta de inversión, control estatal y sanciones internacionales.



La enorme envergadura de las reservas petroleras venezolanas convierte al país en un activo estratégico a los ojos de Estados Unidos, especialmente para refinerías estadounidenses que históricamente han procesado crudos pesados similares a los que predominan en Venezuela.

Con información de EFE.