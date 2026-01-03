En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / El interés de Estados Unidos por Venezuela, el petróleo: esto produce el país suramericano

El interés de Estados Unidos por Venezuela, el petróleo: esto produce el país suramericano

El presidente Donald Trump indicó que su país podría involucrarse en la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana y facilitar la entrada de grandes compañías para invertir miles de millones de dólares en la industria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad