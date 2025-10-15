“El plan de paz de Donald Trump es prometedor, pero lleno de obstáculos”: Thomas Countryman

En diálogo con Mañanas Blu 10 AM, el exsubsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Countryman, analizó el papel del expresidente Donald Trump en la reconfiguración del tablero internacional. Aunque reconoció que el exmandatario republicano logró presionar a Israel hacia un cese de hostilidades, advirtió que se trata de un proceso “apenas en sus inicios” y plagado de desafíos.

El diplomático enfatizó que el Medio Oriente atraviesa un momento crucial. Aunque existen múltiples países dispuestos a respaldar políticamente y con recursos económicos la reconstrucción de Gaza, advirtió que el panorama sigue dominado por actores radicales tanto del lado israelí como del palestino.



Trump, un actor imprevisible en la escena global

Countryman, quien sirvió en el Departamento de Estado durante la administración de Barack Obama, sostuvo que el estilo de Donald Trump ha transformado la diplomacia estadounidense, reemplazando la planificación institucional por decisiones personales e impulsivas.

“El presidente Trump toma muchas decisiones basadas en lo que ve en Fox News, como si eso reflejara la realidad. Eso es parte del problema que enfrentamos dentro de Estados Unidos”, dijo. El exfuncionario aseguró que esta forma de liderazgo introduce incertidumbre no solo en la política interna, sino también en las negociaciones internacionales. La improvisación, dijo, podría afectar la estabilidad de los procesos de paz y abrir nuevos focos de tensión.

“Es muy difícil saber a quién escucha el señor Trump. Parece actuar según la idea que tiene en la cabeza en el momento, sin mucha consulta”, afirmó.



Gaza: reconstrucción entre la esperanza y la propaganda

Uno de los temas que más controversia generó en la entrevista fue la referencia al video de inteligencia artificial publicado por Trump meses atrás, en el que se mostraba una versión futurista de Gaza convertida en un paraíso turístico. Para Countryman, ese tipo de mensajes distraen del verdadero objetivo: reconstruir la vida de millones de palestinos desplazados.



“Ese video fue una desviación de lo realmente urgente: garantizar refugio, seguridad y alimento para dos millones de palestinos”, explicó.

El diplomático subrayó que cualquier proceso de paz debe priorizar la reconstrucción humanitaria antes que los proyectos simbólicos. “Muchos países árabes ricos están comprometidos con la reconstrucción de Gaza, pero el foco debe estar en crear un Estado palestino viable, no en hoteles o campos de golf”, puntualizó.



El reto de desarmar a Hamás y asegurar la paz

Countryman consideró que uno de los mayores desafíos para cualquier plan de paz será el desarme de Hamás, un proceso para el cual “existen muy pocos precedentes” en la historia reciente.

“Eliminar cada arma en Gaza es un trabajo enorme. Tal vez requiera la presencia de tropas internacionales, no solo israelíes”, sostuvo.

Aunque la posibilidad de una fuerza internacional en Gaza ha sido debatida en la ONU, el exsubsecretario valoró que por primera vez podría existir consenso en torno a esa idea, lo que marcaría un hito en la gestión de conflictos en la región.

El diálogo también abordó el aumento de tensiones en el Caribe tras la presencia de bombarderos B-52 estadounidenses cerca de la costa venezolana. Countryman descartó que Estados Unidos planeara una invasión, pero reconoció que la administración Trump utiliza el poder militar como herramienta de presión.

“Parece que la intención es intimidar al gobierno venezolano, quizás para usar algún tipo de fuerza, aunque no está claro con qué propósito. No creo que el público estadounidense apoye una invasión o una campaña de bombardeos”, afirmó.

Para el exfuncionario, estas acciones reflejan la tendencia de Trump a recurrir al espectáculo militar para obtener rédito político, una estrategia que, a su juicio, puede erosionar la credibilidad internacional de Estados Unidos.