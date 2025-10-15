¿CIA en Venezuela? Administración Trump autorizó secretamente acciones encubiertas, según NYT

Un informe publicado por The New York Times reveló que la administración del expresidente Donald Trump habría dado luz verde a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ejecutar acciones secretas en Venezuela.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el medio, la medida formaba parte de una estrategia más amplia destinada a intensificar la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

The New York Times señaló que no está claro si la agencia tenía planeadas acciones inmediatas o si la orden servía como respaldo en caso de una escalada.

¿Por qué Trump autorizó a la CIA?

El reporte, firmado por los periodistas Julian E. Barnes y Tyler Pager desde Washington, precisa que el ejército estadounidense también preparaba alternativas para presentar a Trump, entre ellas ataques dentro del país suramericano. En paralelo, alrededor de 10.000 soldados de Estados Unidos estaban desplegados en la región, la mayoría en bases de Puerto Rico, acompañados por una fuerza de marines a bordo de buques de asalto.



Según el diario, la Marina contaba con ocho buques de guerra y un submarino en el Caribe, en medio de una ofensiva naval que en semanas previas había dejado 27 personas muertas tras ataques a embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas desde costas venezolanas.

El Times añadió que la decisión del expresidente coincidió con la frustración de Trump frente a la negativa de Maduro de dejar el poder y con su insistencia en negar cualquier vínculo con el narcotráfico. Funcionarios estadounidenses aseguraron que el objetivo final de la política hacia Caracas era lograr la salida del mandatario venezolano.

La estrategia fue diseñada, según el informe, por el entonces secretario de Estado Marco Rubio, con respaldo del director de la CIA, John Ratcliffe. Durante su audiencia de confirmación, Ratcliffe había prometido que haría de la agencia “una institución más agresiva y menos reacia al riesgo”, dispuesta a ejecutar misiones cuando el presidente así lo ordenara.

Tanto la Casa Blanca como la CIA declinaron responder a las solicitudes de comentario del New York Times sobre la operación.

¿Es normal que la CIA colabore con Gobiernos en Latam?

El periódico recordó que, históricamente, la CIA ha colaborado con gobiernos latinoamericanos en labores de inteligencia, como en México en la lucha contra los carteles de droga, aunque esas acciones no han incluido operaciones letales.

El informe también ubicó esta resolución dentro de un contexto más amplio de expansión de las actividades encubiertas de la CIA. Bajo Gina Haspel, durante el primer mandato de Trump, la institución destinó más recursos a operaciones antidrogas en América Latina.

Posteriormente, durante la administración Biden, su sucesor William J. Burns introdujo el uso de drones para rastrear laboratorios de fentanilo en México, programas que Ratcliffe habría continuado y extendido.

En su reconstrucción histórica, The New York Times recordó episodios polémicos que han marcado la relación de la CIA con América Latina: el golpe en Guatemala en 1954, la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, los intentos de asesinato contra Fidel Castro, el respaldo al golpe de Estado de 1973 en Chile y la financiación de los “contras” en Nicaragua durante los años ochenta.

El nuevo documento presidencial, sostiene el medio, representa una continuidad de esa línea operativa, ahora orientada hacia Venezuela. Según los funcionarios citados, el nivel de confidencialidad es tan alto que solo un pequeño grupo de legisladores fue informado y no puede divulgar su contenido, lo que dificulta la supervisión del Congreso sobre las acciones de inteligencia.