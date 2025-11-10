En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Empresario fue asesinado por sicarios frente a su negocio: autoridades investigan

Empresario fue asesinado por sicarios frente a su negocio: autoridades investigan

El crimen está siendo investigado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) como un posible ajuste de cuentas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad