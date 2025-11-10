Empresario fue asesinado por sicarios frente a su negocio: autoridades investigan

Un violento ataque registrado en la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana de Chile, dejó como saldo la muerte de un empresario de 51 años, quien fue baleado en reiteradas ocasiones frente a su local comercial. El crimen está siendo investigado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) como un posible ajuste de cuentas.

Crimen quedó en video

Según información preliminar, la víctima, propietario de un minimarket ubicado en las cercanías de la calle Cacique de Arauco, fue abordada por al menos dos individuos que descendieron de un vehículo y le dispararon a quemarropa. Los agresores, presuntamente de nacionalidad venezolana, grabaron todo el ataque para infundir temor en la zona.

El empresario, quien presentaba deudas con un prestamista ilegal, recibió siete impactos de bala, principalmente en el tórax y el abdomen. Pese a que fue trasladado de urgencia al Cesfam Bachelet, falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de sus heridas.

El comisario Juan Zerené, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, confirmó que “el cuerpo presenta múltiples impactos balísticos, concentrados en la región torácica y abdominal. En el lugar se están recopilando antecedentes, empadronando testigos y revisando cámaras de seguridad para esclarecer la dinámica del hecho”.



Por su parte, el fiscal Eduardo Pontigo, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), explicó que las diligencias buscan determinar si existían conflictos previos o amenazas contra la víctima. “Se está investigando si mantenía rencillas o vínculos con personas que pudieran haber motivado el ataque”, señaló.