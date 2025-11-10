Rechazo por brutal asesinato de joven madre en Sabana de Torres: hubo velatón

Profunda indignación ha generado en el departamento de Santander el atroz asesinato de Briyi Vanesa Amado, una joven madre de 21 años cuyo cuerpo fue hallado en la vereda El Diamante, zona rural de Sabana de Torres. La víctima, que había sido reportada como desaparecida la noche anterior, fue encontrada con múltiples heridas de arma de fuego y arma blanca, signos de tortura y rastros de incineración.

Según las autoridades, Briyi Vanesa fue vista por última vez cuando un hombre la recogió en motocicleta en un establecimiento comercial del municipio. Un video de una cámara de seguridad captó los momentos previos, registro que ahora se ha convertido en una pieza clave para la investigación que adelanta la Policía y la Fiscalía.

El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y pidió resultados urgentes a los organismos judiciales.

“Fue encontrada sin vida en un sector rural cerca a nuestro municipio. Desde aquí extendemos nuestras condolencias a su familia y le solicitamos a la fuerza pública y a la Fiscalía esclarecer lo que sucedió y dar con los responsables”, manifestó el mandatario local.



El crimen, que por su crueldad ha causado conmoción en la región, ha encendido nuevamente las alertas por los casos de violencia de género. Líderes sociales y colectivos de mujeres en Sabana de Torres convocaron a una velatón en memoria de Briyi Vanesa, como acto simbólico de rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres.

“Como mujeres rechazamos profundamente este hecho tan doloroso. Invitamos a toda la comunidad a alzar la voz y exigir justicia”, expresó una de las representantes del movimiento femenino local.

Habitantes de Sabana de Torres, Santana, se reúnen en el parque principal del municipio en una velatón exigiendo justicia por el crimen de Vanesa Amado, de 21 años, quien fue halla sin vida con signos de tortura #VocesySonidos pic.twitter.com/zmMT4aG582 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 10, 2025

Mientras tanto, las autoridades adelantaron un consejo de seguridad extraordinario para fortalecer las labores investigativas y garantizar el acompañamiento a los familiares de la víctima.

El caso de Briyi Vanesa Amado se suma a la preocupante cifra de mujeres víctimas de feminicidio en Santander. En lo corrido del año, este departamento registra 21 homicidios de mujeres, de los cuales cuatro fueron tipificados como feminicidios que ocurrieron en Bucaramanga, tres más en Barrancabermeja y tres hechos violentos continúan en investigación en Sabana de Torres.