"En el barrio en donde estamos han caído dos misiles": colombiano en Israel

Sebastián Velázquez es un colombiano que se encuentra de turista en Ashkelon, Israel, visitando a su hermana, sin embargo, esta ciudad ha sido blanco de múltiples ataques y bombardeos. En medio de la más reciente conversación con Blu Radio, la llamada se tuvo que interrumpir tras un ataque de misiles que cayó muy cerca de donde se encontraba.

Uno de los bombardeos más recientes en la ciudad de Ashkelon fue el que había anticipado el grupo Hamás, por el cual las autoridades israelí aconsejaron evacuar la ciudad y en caso de no poder, resguardarse “nosotros nos mantenemos en el Búnker de la casa, no alcanzamos a evacuar y esta fue la dicción más segura, el ataque duró casi media hora, estamos como en una falsa tranquilidad”.

Por medio de una línea de emergencia, el colombiano establece contacto con la Cancillería Colombiana y le manifestaron que se están encargando de adelantar su vuelo a Colombia, el cual está programado para dentro de semana y media y que por el momento no ha sido cancelado.

El panorama para los colombianos residentes en Israel aún no es claro por parte del Gobierno colombiano: “Pregunté por el caso de mi hermana que es residente, y no tenían nada planeado para ellos, no saben de algún vuelo humanitario que puedan abordar, son muchos los que quieren salir de Israel y que no han recibido una respuesta contundente”.

Como Sebastián Velásquez, son muchos los colombianos que se encuentran atrapados en medio de la guerra entre Israel y Palestina, a los que por el momento las únicas indicaciones recibidas es mantenerse resguardados y esperar que se encuentre un vuelo humanitario, en el que puedan regresar a Colombia.

