Encuentran muerta a joven de 23 años en una escuela abandonada: esto se sabe

La ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, está conmocionada tras la confirmación de la muerte de Kada Scott, una joven de 23 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 4 de octubre, luego de salir del geriátrico donde trabajaba. Su cuerpo fue hallado el 18 de octubre enterrado en una tumba dentro de una escuela abandonada, en un hecho que ha generado indignación y numerosos interrogantes.

El descubrimiento se produjo gracias a una llamada anónima que alertó a las autoridades sobre la posible ubicación de la joven. Al llegar al lugar, los agentes notaron tierra removida cerca del edificio abandonado y, tras excavar, encontraron los restos de Scott. Su identidad fue confirmada posteriormente mediante pruebas de ADN.

Las autoridades ya contaban con un sospechoso desde antes del hallazgo: Keon King, un joven de 21 años que había sido acusado inicialmente de secuestro y desaparición. Sin embargo, tras confirmarse la muerte de la víctima, la Fiscalía indicó que ahora enfrentará cargos por asesinato.

Keon King has been officially charged with these additional crimes in the murder of Kada Scott



-Murder Generally

-Robbery (F1)

-Theft (M1)

-VUFA - 6105 (F1)

-VUFA - 6106 (F3)

-VUFA - 6108 (M1)

-PIC (M1)

-Tampering with Evidence (M2)

-Abuse of Corpse (M2)

De acuerdo con las investigaciones, cámaras de seguridad fueron clave para avanzar en el caso. En las grabaciones se observa a dos personas descendiendo de un vehículo entre las 11:30 p. m. y la madrugada, descargando lo que los investigadores describieron como “un objeto pesado, consistente con un cuerpo humano”.



Los detectives también analizaron los mensajes de texto que Kada mantenía con una persona identificada como “Kel”, alias que según la policía usaba el sospechoso. En el intercambio de mensajes, la joven habría escrito: “Secuéstrame de nuevo”, a lo que “Kel” respondió: “Será mejor que te levantes también”.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer los hechos y determinar si hubo otras personas involucradas en el crimen. Entretanto, la familia de Kada Scott ha pedido justicia y que su caso sirva como advertencia sobre los peligros que enfrentan las mujeres jóvenes.